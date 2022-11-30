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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 100 ألف جنيه.. أكثر  5 سيارات يابانية انتشارًا في سوق المستعمل|صور  

سيارات يابانية
سيارات يابانية

تضم السوق المصرية للسيارات مركبات مختلفة وعديدة من كافة البلدان الشهيرة بإنتاجها للسيارات ، حيث إن مصر بها سيارات أمريكية وصينية وكورية وألمانية وأيضا يابانية وهى الأكثر اعتمادية بين فئات المجتمع المصرى لقوتها بالإضافة إلى سعرها الذى يناسب عدد كبير منهم .

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وهناك مركبات ضمن السيارات اليابانية هى الأكثر انتشارا داخل السوق المحلية المصرية سواء الجديد" الزيرو" أو المستعمل ، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أكثر 5 سيارات يابانية انتشارا فى سوق المستعمل المصرية .

 

1- نيسان صني  

نيسان صني  

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2001 بمحرك بسعة 1300 سي سي، يعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، ويتصل المحرك مع ناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، وهيكل سيدان خارجي، وتتميز السيارة بعدد من الكماليات مثل المكيف، والزجاج الكهربائي الأمامي وسنتر لوك.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة فيبلغ 100 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومن الممكن ان يختلف قليلا .

 

2- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2000، من عدد محركات اهمها محرك 1300 سي سي كاربراتير وناقل حركة مانيوال 5 سرعات بقوة قد تصل الي 88 حصان ، وهناك بمحرك اخر سعة 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك وحقن انجكشن للوقود وهي تعتبر متفوقة على لانسر الكريستالة بالمحرك الثاني من حيث الأداء، فيما يتوفر من السيارة نسخ محدودة 1300 سي سي أوتوماتيك ، وتصل سرعة السيارة تويوتا كورولا موديل 2000 القصوى 160 كم .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة فيبلغ 100 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومن الممكن ان يختلف قليلا .

 

3- ميتسوبيشي لانسر    

             

ميتسوبيشي لانسر 

تستمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2001 " بالمكواة " ، قوتها من محرك 1300 سي سي كاربراتير مع ناقل حركة يدوي, وهو محرك اقتصادي في استهلاك الوقود,  كما يتوفر للسيارة محرك آخر 1600 سي سي معه ناقل حركة أوتوماتيك ومحرك ثالث 2000 سي سي غير منتشر في مصر ويكون ضمن السيارات الخليجي في الغالب أو مستوردة من أماكن أخرى.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة فيبلغ 120 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومن الممكن ان يختلف قليلا .

 

4- نيسان سنترا 

نيسان سنترا

من المعروف ان السيارة نيسان سنترا موديل 2015 ، تستمد قوتها من خلال محرك أربع سلندر بسعة 1.8 لتر قادر على توليد قوة تصل الى 130 حصان و 173 نيوتن-متر من عزم الدوران و يكون المحرك متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات في النموذج القياسي بينما تأتي باقي النسخ بناقل حركة استمراري السرعات CVT .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة فيبلغ 200 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومن الممكن ان يختلف قليلا .

 

5- نيسان قشقاي 2012

نيسان قشقاي 2012

تنتج السيارة نيسان قشقاي موديل 2012 قوة 110 حصان ، بفضل محرك 1600 سي سي ذات دفع رباعى وتتميز بخزان وقود 65 لتر ، و معدل استهلاك الوقود لكل 100 كم 6.4 لتر فقط ، ويتوفر منها صندوق تروس مانيوال واتوماتيك 

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة فيبلغ 250 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومن الممكن ان يختلف قليلا .

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