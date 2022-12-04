قيمة الوديعة الدولارية لـ سكودا أوكتافيا 2022

ظهرت مؤخرا قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ، من خلال نشر مجلس الوزراء بيانا تفصيليا يوضح ذلك .

سكودا أوكتافيا

لذلك يبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالاسواق الخارجية ، بعد أعلان الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة سكودا أوكتافيا موديل 2022 ، حيث إنها تاتى ضمن فئة السيارات 1,498 سي سي .

سكودا أوكتافيا

و تكون القيمة للوديعة الدولارية سكودا أوكتافيا موديل 2022 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 5.813 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 20.645 دولار .

سكودا أوكتافيا

ومن المعروف ان السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022 ، يتم طرحها داخل السوق المحلى المصرى بخيارين من المحرك ، اولهما محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني.

سكودا أوكتافيا

اما المحرك الثانى للسيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022، فياتى للفئة RS، بسعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 245 حصانا، و 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس من 7 سرعات أوتوماتيكية، بينما تحتاج مدة زمنية قدرها 6.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.