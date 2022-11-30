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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال أكتوبر 2022

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

أعلنت المجمعه المصرية للتأمين على المركبات ، بيان جديد عن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها من فى شهر اكتوبر 2022 داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وجاءت فولكس فاجن لتحتل المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى ، خلال بيان المجمعه المصرية للتأمين على المركبات بعدد سيارات 68 مركبة ، حيث تم التامين على 29 سيارة أى دى 4 أكس ، و  20 سيارة أى دى 4 ، و 9سيارات اى دى 4 كروس ، و 4 سيارات اى دى 6 . 

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اما السيارات جولف ، فتم تامين على 3 سيارات ، و 12 سيارة تسلا ، و 7 سيارات بى ام دبليو من بينهم اى 3 بعدد 3 سيارات واى 3 اى  3 سيارات واكس 3 بعدد سيارة واحدة .

يذكر أن إجمالي عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها من 1 يوليو2021 وحتى 30 سبتمبر2022 وتم ترخيصها بلغ  1050 مركبه وفى مجال السيارات تم ترخيص 733سيارة  الملاكى  و139 سيارة ترخيص مؤقت .

و إحتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى  حيث احتلت فولكس فاجن328 سيارة و52 ترخيص مؤقت من بينها  جولف المقدمة 111 سيارة ولافيدا 46 سيارة وأى دى 4اكس 55 سيارة  واى دى 4 كروز 34واى دى 4  35  سيارة  .

بالاضافة الى تسلا فى المركز الثانى بـ 58 سيارة و بى ام دبليو  فى المركز الثالث بى ام دبليو اى 3 بعدد 28 سيارة اكس 3 اى 8 سيارات   وفى المركز الثالث  بورش 13تاكان اس 4 حيث سجلت 13 سيارة وتايكن تربو 18 سيارات فيات  حيث سجلت فيات 500 عدد 20 سيارة .

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