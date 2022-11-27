عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر أشهر سيارة سيدان من بيجو 2022

بيجو 508 موديل 2022
بيجو 508 موديل 2022

شهدت اسعار السيارات مؤخرا زيادات متتالية من قبل وكلائها الرسميين داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب الازمات التى شهدها السوق المصرى والعالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .

بيجو 508 موديل 2022

وهناك سيارة هى من اشهر السيارات السيدان لشركة بيجو داخل السوق المحلى المصرى ، لما تكتسبه من سمعة وانتشار كبير بين ابناء المحروسة ، وهى السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، حيث ان هذه السيارة شهدت ارتفاع فى سعرها الرسمى فى منتصف شهر اكتوبر الماضى ومنذ هذا الوقت لم تشهد اى تغير فى اسعارها .

txt

أخبار السيارات| تفاصيل مزاد جمرك دمياط وبورسعيد.. و25 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو سانديرو

txt

اعرف قيمة الوديعة البنكية للسيارة هيونداي توسان بالدولار.. تفاصيل         

txt

بنزين وكهرباء.. تعرف على السيارات المشاركة بمزاد جمرك دمياط وبورسعيد

txt

ظهور مرسيدس CLE كلاس الجديدة كلياً أثناء تجوالها في الطرق العامة

من المعروف أن السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال خيارات من محركين ، اولهما محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات .

بيجو 508 موديل 2022

وتتسارع السيارة بيجو 508 موديل 2022 من نقطة السكون 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة .

بالإضافة الى المحرك الاخر ، والذى ياتى بقوة 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، ينمحها القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.

بيجو 508 موديل 2022

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة بيجو 508 موديل 2022، بجنوط رياضية، وتصميم خارجي يحتوي على مصابيح عدوانية المظهر led، ومرايات جانبية كهرباية ذات اشارات ضوئية.

وتضم السيارة بيجو 508 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ebd، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية airbags، مع مكيف للهواء، ومقود حركة متعدد الوظائف، وحساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم .

بيجو 508 موديل 2022

أما عن أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 : 

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2022 بسعر 699,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2022 بسعر 763,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2022 بسعر 819,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE RED INTERIOR 2022 بسعر 825,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX 2022 بسعر 914,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX RED INTERIOR 2022 بسعر 919,990 جنيه

بيجو 508 موديل 2022 بيجو 508 أسعار السيارات أسعار السيارة بيجو 508 508 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

تأكيدا لريادتها أفريقيًا.. المقاولون العرب تفوز بعقد إنشاء جامعة أغاخان في أوغندا

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاة تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| تفاصيل مزاد جمرك دمياط وبورسعيد.. و25 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو سانديرو

سوق المستعمل.. نيسان مارش بـ 30 ألف جنيه

بلد كأس العالم.. 5 سيارات SUV في قطر تبدأ من 100 ألف ريال

بورصة السيارات.. رغم الزيادات ثبات سعر رينو داستر

للمصريين بالخارج.. قيمة الوديعة البنكية بالدولار لاستيراد سيارة بيجو 5008 | تفاصيل

بورصة السيارات .. 25 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو سانديرو

سيارات الغلابة .. مستعملة تبدأ من 10 آلاف جنيه

اعرف قيمة الوديعة البنكية للسيارة هيونداي توسان بالدولار.. تفاصيل         

ترشيحاتنا

وين سالم.. جماهير الأرجنتين تشمت في خسارة السعودية أمام بولندا |فيديو

هازارد ودي بروين يقودان تشكيل بلجيكا أمام المغرب في كأس العالم

مدبولي: تعيين مسئول متفرغ فى وزارة الصحة لمتابعة ملف السياحة العلاجية

مدبولي: الدولة تستهدف النهوض بالسياحة الصحية لإنجاح المنظومة بشكل متكامل

تعرف على سعر أشهر سيارة سيدان من بيجو 2022

سعر الدولار اليوم في البنوك خلال منتصف التعاملات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول فريق السهام الحمراء البريطانى لمصر للمشاركة فى العرض الجوي بسهل حشيش

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

جرثومة قاتلة.. بكتيريا الشيجيلا تنتقل من شرب الماء وتسبب التسمم

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

فيديو

خلال تغطية كأس العالم.. شاهد| مذيع شهير يتعرض للإغماء على الهواء

احذروا برودة المساء.. الأرصاد تؤكد استمرار انخفاض درجات الحرارة بالبلاد |تغطية خاصة

خلال زفاف ابنته عروس دمياط وأمام المعازيم.. أب يعلن سبب تطليق زوجته|فيديوجراف

جدول ومواعيد مباريات كأس العالم اليوم.. مواجهة عربية وإسبانيا أمام ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ