تعرف على سعر أشهر سيارة سيدان من بيجو 2022

شهدت اسعار السيارات مؤخرا زيادات متتالية من قبل وكلائها الرسميين داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب الازمات التى شهدها السوق المصرى والعالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .

بيجو 508 موديل 2022

وهناك سيارة هى من اشهر السيارات السيدان لشركة بيجو داخل السوق المحلى المصرى ، لما تكتسبه من سمعة وانتشار كبير بين ابناء المحروسة ، وهى السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، حيث ان هذه السيارة شهدت ارتفاع فى سعرها الرسمى فى منتصف شهر اكتوبر الماضى ومنذ هذا الوقت لم تشهد اى تغير فى اسعارها .

من المعروف أن السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال خيارات من محركين ، اولهما محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات .

بيجو 508 موديل 2022

وتتسارع السيارة بيجو 508 موديل 2022 من نقطة السكون 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة .

بالإضافة الى المحرك الاخر ، والذى ياتى بقوة 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، ينمحها القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.

بيجو 508 موديل 2022

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة بيجو 508 موديل 2022، بجنوط رياضية، وتصميم خارجي يحتوي على مصابيح عدوانية المظهر led، ومرايات جانبية كهرباية ذات اشارات ضوئية.

وتضم السيارة بيجو 508 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ebd، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية airbags، مع مكيف للهواء، ومقود حركة متعدد الوظائف، وحساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم .

بيجو 508 موديل 2022

أما عن أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 :

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2022 بسعر 699,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2022 بسعر 763,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2022 بسعر 819,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE RED INTERIOR 2022 بسعر 825,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX 2022 بسعر 914,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX RED INTERIOR 2022 بسعر 919,990 جنيه