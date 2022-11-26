اعرف قيمة الوديعة البنكية للسيارة هيونداي توسان بالدولار.. تفاصيل         

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .
وصدر بيان تفصيلي يوضح قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ، ويبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالاسواق الخارجية .
وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان من موديل 2019 الى موديل 2023 ، حيث انها تاتى ضمن فئة السيارات 1600 سي سي ، لذلك تكون القيمة للوديعة الدولارية لها كالتالى :
- موديل 2019 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 3.339 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 14.181 دولار
- موديل 2020 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 4.248 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 15.87 دولار
- موديل 2021 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 4.817 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 17.105 دولار
- موديل 2022 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 5.482 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 19.469 دولار
- موديل 2023 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 5.888 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 20.832 دولار
ومن المعروف أن السيارة هيونداي توسان موديل 2022، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، سعة 1600 سي سي "تيربو"، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.
وتصل سرعة هيونداي توسان موديل 2022 الى 201 كيلومتر في الساعة وتتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من الوقود بنسبة قدرها 6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .