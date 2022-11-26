اعرف قيمة الوديعة البنكية للسيارة هيونداي توسان بالدولار.. تفاصيل         

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

هيونداي توسان موديل 2022

وصدر بيان تفصيلي يوضح قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ، ويبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالاسواق الخارجية .

وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان من موديل 2019 الى موديل 2023 ، حيث انها تاتى ضمن فئة السيارات 1600 سي سي ، لذلك تكون القيمة للوديعة الدولارية لها كالتالى :

هيونداي توسان موديل 2022

- موديل 2019 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 3.339 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 14.181 دولار

- موديل 2020 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 4.248 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 15.87 دولار

هيونداي توسان موديل 2022

- موديل 2021 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 4.817 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 17.105 دولار

- موديل 2022 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 5.482 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 19.469 دولار

- موديل 2023 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) 5.888 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) 20.832 دولار

هيونداي توسان موديل 2022

ومن المعروف أن السيارة هيونداي توسان موديل 2022، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، سعة 1600 سي سي "تيربو"، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

هيونداي توسان موديل 2022

وتصل سرعة هيونداي توسان موديل 2022 الى 201 كيلومتر في الساعة وتتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من الوقود بنسبة قدرها 6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .