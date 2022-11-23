بورصة السيارات.. تخفيضات غير رسمية على أسعار MG ZS الجديدة

عانت سوق السيارات المصرية العديد من المؤثرات الخارجية كارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية ، بالإضافة إلى إيقاف عملية الاستيراد منذ شهر فبراير الماضى، والذى سبب حالة عدم استقرار، فى الأسعار والبيع والشراء.

السيارة ام جي ZS

وبعد حالة عدم الاستقرار الذى شهدها السوق المحلى المصرية حدث نقص في السيارات المعروضة بداخلها مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اكثر من مرة، بالإضافة إلى وضع التجار أوفربرايس لزيادة نسب مكاسبهم .

ولكن بعد حدوث حالة من الركود فى نسب المبيعات بالإضافة الى قرب تنفيذ قرار إلغاء نظام الاعتمادات المستندية ، قلة نسب الأوفر برايس على السيارات، بالإضافة إلى تقديم بعض التجار تخفيضات بسيطة لجذب العملاء مرة أخرى .

السيارة ام جي ZS

ومن بين الطرازات التى انتهت علها الأوفربرايس السيارة ام جى MG ZS الجديدة التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس اوفر الرياضية ، بالإضافة الى وضع بعض التجار تخفيض يصل الى 10 آلاف جنيه الى 15 ألف جنيه عليها .

وتستمد السيارة ام جي ZS قوتها من خلال محرك سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 119 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي النقلات، مع ، وبعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

وتتسارع السيارة ام جي ZS موديل 2022 من نقطة الثبات 0 للوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

و يظهر الشكل الخارجى للسيارة ام جي ZS موديل 2022 بشبكة أمامية متوسطة الحجم، مع مصابيح حادة المظهر، وجنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

السيارة ام جي ZS

وتحتوي السيارة ام جي ZS موديل 2022 على عدة تجهيزات منها، شاشة عرض للوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، بالإضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، مع نظام صوتي ترفيهي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

وتضم السيارة ام جي ZS موديل 2022 عدد من وسائل الأمان ، من بينها فرامل مانعة للانغلاق ABS، ومكابح EBD، بالإضافة إلى وسائد هوائية امامية، وخاصية الثبات الالكتروني، مع مثبت للسرعة، ومستشعرات ركن بالجزء الخلفي مدعومة بكاميرات لسهولة الاصطفاف.

أما عن أسعار ام جي ZS موديل 2022 :

- الفئة الأولى بسعر 489,990 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 509,990 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بسعر 529,990 ألف جنيه .