لو جاي من الإمارات.. أسعار شبيهة المرسيدس جيمني موديل 2022

يبحث العديد من المصريين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، بعد اصدار الحكومة المصرية قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة .

سوزوكي جيمني موديل 2022

يسمح قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات .

من المعروف ان السيارة سوزوكي جيمني موديل 2022 ، هى شبية المركبة الاسطورة مرسيدس g6 ، والتى حققت نجاح واسع على مستوى العالم ، ولكن الاولى طرحتها لتكون البديل بسعر رخيص .

سوزوكي جيمني موديل 2022

تستمد السيارة سوزوكي جيمني موديل 2022 ، قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 100 حصان وعزم دوران 130 نيوتن متر، وترتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات ودفع رباعي. ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 12.6 ثانية مع سرعة قصوى 180 كم في الساعة .

سوزوكي جيمني موديل 2022

تأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي جيمني موديل 2022 ، بطول 3.480 مم وعرض 1.645 مم وارتفاع 1.720 مم. ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.250 مم .

سوزوكي جيمني موديل 2022

تحتوى السيارة سوزوكي جيمني موديل 2022 ، على مقاعد لعدد 4 ركاب وتكييف مانيوال و4 سماعات والعديد من التجهيزات الداخلية، و عجلات 15 بوصة ، و نظام ستارت ستوب لتحسين استهلاك الوقود في السيارة في الزحام .

وتضم السيارة سوزوكي جيمني موديل عدد من وسائل أمان تشمل فرامل ABS وايرباج مع تحذير مغادرة المسار والتحكم في نزول المنحدرات.

سوزوكي جيمني موديل 2022

اما اسعار سوزوكى جيمنى موديل 2022 بدولة الامارات :

- فئة MANUAL / GL (M/T) بسعر 73,000 درهم

- فئة أوتوماتيك / GLX A/T بسعر 78,000 درهم