75 ألف جنيه زيادة في سعر سيات ليون 2022 بمصر

شهدت القائمة السعرية الخاصة بطرازات شركة سيات المطروحة بالسوق المصري العديد من التغيرات، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك “ليون” موديل 2022، حيث قدرت الزيادة السعرية لهذه النسخة بنسبة بلغت 75 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أحدث أسعار السيارة سيات ليون موديل 2022.

سيات ليون موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة سيات ليون موديل 2022

تقدم الفئة الأولى من السيارة سيات ليون موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 830 ألف جنيه، بينما يقدر سعر الفئة الثانية بـ 875 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.

سيات ليون موديل 2022

الأداء الفني للسيارة سيات ليون موديل 2022

دعمت السيارة سيات ليون موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتستمد السيارة سيات ليون موديل 2022، أوامر الانتقال، عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 210 كيلومتر في الساعة.

سيات ليون موديل 2022

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة سيات ليون موديل 2022 فيمكنها الوصول من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.8 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلو متر.

وحصلت السيارة سيات ليون موديل 2022 على هيكل خارجي انيق من فئة الهاتشباك، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وجنوط رياضية، بالاضافة إلى ابعاد هيكلية بلغت 4368 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 1456 مم للارتفاع.