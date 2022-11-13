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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها رسميا.. مواصفات وأسعار سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديدة

سيتروين C5 آير كروس
سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد

اعلنت شركة سيتروين من خلال وكيلها المحلى المصرى ، عن طرح طراز سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد في السوق المحلي المصري كموديل 2023.

سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد

أوضح وكيل سيتروين أن السيارة C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد ، تتوفر داخل السوق المصرى ، بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

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تتسارع السيارة سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.4 ثانية. كما تحمل خزان وقود سعة 53 لتر. 

 

تأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد، بطول السيارة 4.5 متر وعرضها 1.96 متر وارتفاعها 1.65 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.73 متر . وارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 23 سم مع اتساع الحقيبة الخلفية لها لحمل 580 لتر من الأمتعة. 

سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد

وتختلف السيارة عن السابق في تصميم الواجهة الأمامية حيث تأتي بوحدة اضاءة واحدة للمصابيح الأمامية بدلاً من وحدتين للاضاءة في الموديل السابق مع شبكة مختلفة مميزة في التصميم وخطوط قوية في الجانبين، و تحديثات خلفية وداخلية في التصميم والتجهيزات ، و يتوفر للسيارة 5 ألوان وامكانية اختيار لونين للسيارة الواحدة في أعلي فئة ، و يمكن اضافة لمسات لونية خاصة على الأجزاء الخارجية من السيارة مثل الاكصدام والعتبات. 

 

تضم السيارة سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد عدد من وسائل الأمان التي تشمل ايرباج أمامي وجانبي وفرامل ABS وEBD مع نظام الثبات الالكتروني ESP . كما توفر حساسات للركن ورصد الضغط في الاطارات ونظام لتثبيت السرعة وتحديدها.

سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديد

اما عن أسعار سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت الجديدة 

- فئة لايف بسعر 719.900 ألف جنيه.

- فئة فيل بسعر 779.900 ألف جنيه.

- فئة شاين بسعر 864.900 ألف جنيه. 

 

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