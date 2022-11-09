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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. اصطدام قطار بسيارة تيسلا ونجاة السائق بأعجوبة

حادث اصطدام قطار
حادث اصطدام قطار بسيارة تيسلا

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن وقوع حادث اصطدام قطار بسيارة تيسلا موديل واي في حادث مروع أثناء عبور السيارة لقضبان القطار .

 

وأوضح التقرير الصادر من  ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، أن البعض يلقى اللوم على سائق التيسلا ولكن لا توجد تفاصيل مؤكدة بعد عن كيفية وقوع الحادث، و لحسن الحظ، تحمل السائق إصابات خفيفة فقط جرّاء الحادث .

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وتقول التقارير انظمت الحماية والامان لدى سيارات تيسلا هي نقطة إيجابية نسبياً في صالح السيارات لتمكنها من حماية السائق من حادث تصادم بهذا العنف والقسوة على السيارة، بدون جروح عميقة.

 

وتأتي السيارات الكهربائية بمزايا سلامة محورية غير متوفرة في سيارات الاحتراق الداخلي، مثل عدم وجود محرك في المقدمة، ما يعني مساحة أوسع لاستيعاب الصدمات المدمرة في المقدمة قبل وصولها للسائق والركاب .

 

كما أن وضع البطاريات الكهربائية في المنتصف وتركيز الجاذبية في المركز يعني تمسك السيارة بالأرض بشكل قوي وصعوبة انقلابها بعد الصدمات.

 

وخلال الحادث تم تفعيل الوسائد الهوائية للسيارة، مع إزالة الجزء الخلفي بالكامل لها وتناثر قطع السيارة في الموقع، مع العلم أن بعض القطع والركام اصطدم بسيارات أخرى بجانب مسار القطار .

 

وأكد التقرير الصادر من  ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، انه لا توجد إصابات مسجلة، سواء لركاب السيارات الأخرى أو لركاب القطار نفسه.

ولاية كاليفورنيا الأمريكية السيارات الكهربائية حادث تصادم تيسلا سيارات تيسلا

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