لو جي من السعودية.. أرخص سيارة عائلية بـ 3 صفوف

اصدرت الحكومة المصرية عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

سوزوكي ارتيجا 2022

يبحث العديد من المصريين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر.

تعد السيارات العائلية من أكثر المركبات التي يبحث عنها المصريين المقيمين فى الخارج ، وخلال التقرير التالي نستعرض ارخص سيارة عائلية في السعودية تأتي مع 3 صفوف وتتسع إلى 7 أفراد و هي سيارة سوزوكي ارتيجا 2022.

سوزوكي ارتيجا 2022

تستمد السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 ، قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بنظام حقن متعدد النقاط، سعة 1.4 لتر، والذي ينتج قوة 103 حصان، وعزم 138 نيوتن متر. متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ4 سرعات موده إلى نظام دفع أمامي، وبسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/س.

سوزوكي ارتيجا 2022

تتميز سوزوكي ارتيجا 2022 بمعدل استهلاك وقود 17.5 كم/لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر، و تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/س في 13.5 ثانية .

سوزوكي ارتيجا 2022

تظهر سوزوكي ارتيجا 2022 بواجهة أمامية بالشبك الأمامي بتصميمه الأفقي وتوسطه شعار سوزوكي ، و مصابيح أمامية مدمجة و مقابض أبواب تتزين بطلاء من الكروم و مرايا خارجية قابلة للضبط كهربائياً وقابلة أيضًا للطي، و جنوط مصنوعة من الألمنيوم مقاس 15 بوصة.

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكي ارتيجا 2022 ، فتاتي بمقاعد أمامية قابلة للتعديل، ومقاعد صف ثاني تدعم التعديل والطي بدرجتين، وتضم مقاعد صف ثالث تدعم التعديل والطي، بالإضافة إلى عجلة القيادة بأزرار التحكم في الصوت، و منفذ USB ومنفذ طاقة 12 فولت ومنفذ AUX، زر تشغيل المحرك بدون مفتاح، نظام تكييف الهواء يدوي أو آلي حسب اختلاف الفئة، كما زودت بشاشة من نوع LCD ملونة ومتعددة الاستخدام بحجم يصل إلى 4.2 بوصة.

سوزوكي ارتيجا 2022

أما عن سعر سوزوكي ارتيجا 2022 داخل المملكة العربية السعودية، بأسعار تبدأ من 67,965 ريال .