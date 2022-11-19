سوق المستعمل .. 5 سيارات بـ 110 ألف جنيه

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة مختلف إصدارات السيارات ، حيث تناسب هذه الطرازات المواطنين المصريين، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بكل سهولة وبأقل تكلفة، بسبب المميزات التي تمتلكها ومنها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات بـ 110 ألف جنيه :

1-كيا سيفيا موديل 2001

تستمد سيارة كيا سيفيا قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 179999 الف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات بالكامل، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

كيا سيفيا موديل 2001

تقدم سيارة كيا سيفيا للبيع بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-شيفروليه لانوس موديل 2010

تحصل سيارة شيفروليه لانوس علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأبيض، وقطعت مسافة تصل الي 139999الف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية ولا خارجية إلا بعض المرمات، ولا تحتاج السيارة لأي مصروف، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2010

تعرض سيارة شيفروليه لانوس للبيع بسعر 98 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-سيتروين سي 3 موديل 2003

تمتلك سيارة سيتروين سي 3 محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الفضي ، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلى 119999الف/كم، ولا يوجد بها دهانات إلا بعض المرمات البسيطة، ويوجد بها كاوتش جديد، وبهار رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

سيتروين سي 3 موديل 2003

تصل سيارة سيتروين سي 3 بسعر 98 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-اسبيرانزا إيه 516 موديل 2010

زودت سيارة اسبيرانزا إيه 516 بمحرك سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأبيض، وقطع السيارة مسافة تصل الي 90 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات خارجية أو داخلية، وتحتوي علي فرش جلد، وفرد كاوتش جديدة، وبطارية جديدة.

اسبيرانزا إيه 516 موديل 2010

تأتي سيارة اسبيرانزا إيه 516 للبيع بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

5-رينو لوجان موديل 2010

تحتوي سيارة رينو لوجان علي محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأسود، وقامت بقطع مسافة تصل الي 200000 الف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتعمل أيضا بالغاز الطبيعي ، وتحتوي علي كاوتش جديد، وبطارية جديدة.

رينو لوجان موديل 2010



تتوافر سيارة رينو لوجان بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .