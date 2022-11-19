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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب كيا أوتوماتيك بـ 55 ألف جنيه

سيارة كيا برايد موديل
سيارة كيا برايد موديل 1999

تنتشر إصدارات سيارة كيا برايد في أسواق السيارات منذ فترة طويلة ومن بينهم السوق المصري، ونالت كيا برايد علي مكانة كبيرة لدي المصريين لما تمتلكه من مميزات، ومن تلك الإصدارات سيارة كيا برايد موديل 1999 التي نالت علي شهرة واسعة بين المصريين بفضل، رخص ثمنها، واستهلاكها المنخفض في استهلاك الوقود.

سيارة كيا برايد موديل 1999

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مواصفات سيارة كيا برايد موديل 1999

تستمد سيارة كيا برايد موديل 1999 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تتراوح من 120000 إلى 139999 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية.

سيارة كيا برايد موديل 1999

تمتلك مقصورة سيارة كيا برايد موديل 1999 العديد من التجهيزات منها، تكيف، وكاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، و مخارج تكيف أمامية، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، ومقابض داخلية باللون فرش السيارة للتحكم في فتح وغلق الباب، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، وعدادات قياسية للسرعة، ودرج تخزيم أمامي بالتابلو للتخزين، وإضاءة داخلية للقراءة، وفرش مقاعد من الجلد.

سيارة كيا برايد موديل 1999


تظهر سيارة كيا برايد موديل 1999 من الخارج بشكل مميز بفضل امتلكها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطعا شعار كيا، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة، ومقابض أبواب باللون الأسود، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن ضمها والتحكم في ضبطها بشكل يدوي، وسبويلر خلفي.

سيارة كيا برايد موديل 1999

سعر سيارة كيا برايد موديل 1999


تأتي سيارة كيا برايد موديل 1999 للبيع بسعر 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

كيا برايد سيارة كيا سيارة كيا برايد برايد موديل 1999 كيا برايد موديل 1999

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