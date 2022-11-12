بورصة السيارات | زيادة أوفر برايس رينو ميجان 2022

شهدت السيارة رينو ميجان 2022 زيادة سعرية في قيمة الأوفر برايس، تراوحت ما بين 80 ألف جنيه وحتى 120 ألف جنيه، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة أسعارها الرسمية والتي شهدتها مع بداية شهر نوفمبر الحالي.

وارتفع السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان 2022 بقيمة تتراوح بين 99 ألف جنيه و 120 ألف جنيه، لتصل سعر الفئة الاولى VISION إلى 494 ألف جنيه بدلاً من 395 ألف جنيه، و545 ألف جنيه بدلاً من 435 ألف جنيه للفئة الثانية DYNAMIC، بالاضافة إلى 575 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه للفئة الثالثة SIGNATURE.

رينو ميجان 2022

وتقدم السيارة رينو ميجان 2022 عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات CVT بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

رينو ميجان 2022

وتستغرق السيارة رينو ميجان 2022 مدة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، بينما تستهلك 6.6 لتر من الوقود، عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

رينو ميجان 2022

وتأتي السيارة رينو ميجان 2022 بحزمة من التجهيزات ومنها، فرامل ABS و EBD، مع حساسات حركة، ومنظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى كاميرا لسهولة التحكم، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب مقود حركة متعدد الوظائف، وزجاج كهربائي، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وجنوط رياضية، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر.