بورصة السيارات| 75 ألف جنيه زيادة في سعر رينو ستيب واي 2022

شهدت قائمة طرازات رينو المقدمة بالسوق المصري العديد من التغيرات السعرية، ومنها النسخة ستيب واي موديل 2022، حيث شهدت تلك السيارة زيادة سعرية قدرها 79 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، قائمة باحدث أسعار السيارة رينو ستيب واي 2022 في مصر

رينو ستيب واي 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو ستيب واي 2022

الفئة الاولى رينو ستيب واي 2022 بسعر 389 ألف جنيه بدلاً من 310 آلاف جنيه.

الفئة الثانية رينو ستيب واي 2022 بسعر 399 ألف جنيه بدلاً من 320 ألف جنيه.

رينو ستيب واي 2022

مواصفات السيارة رينو ستيب واي 2022

تمتلك السيارة رينو ستيب واي 2022 ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات، يعمل مع محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 110 أحصنة.

رينو ستيب واي 2022

ويمكن للسيارة رينو ستيب واي 2022 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 12.3 ثانية، بينما تضم عدة تجهيزات ومنها، زجاج كهربائي، وقفل مركزي، ومكيف للهواء، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD.

رينو ستيب واي 2022

وزودت السيارة رينو ستيب واي 2022 بتجهيزات أخرى، تتضمن: حساسات ركن خلفية وكاميرا، مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الذكية، ونظام صوتي ترفيهي، ومثبت سرعة، بينما ترتكز على جنوط رياضية 16 بوصة.