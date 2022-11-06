عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| 75 ألف جنيه زيادة في سعر رينو ستيب واي 2022

رينو ستيب واي 2022
رينو ستيب واي 2022

شهدت قائمة طرازات رينو المقدمة بالسوق المصري العديد من التغيرات السعرية، ومنها النسخة ستيب واي موديل 2022، حيث شهدت تلك السيارة زيادة سعرية قدرها 79 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الرياضية.

من الكويت .. أسعار ومواصفات رينو ميجان 2022

أحدث سيارة "كروس اوفر" كهربائية من رينو .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، قائمة باحدث أسعار السيارة رينو ستيب واي 2022 في مصر 

رينو ستيب واي 2022 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو ستيب واي 2022 

الفئة الاولى رينو ستيب واي 2022 بسعر 389 ألف جنيه بدلاً من 310 آلاف جنيه.

الفئة الثانية رينو ستيب واي 2022 بسعر 399 ألف جنيه بدلاً من 320 ألف جنيه.

رينو ستيب واي 2022 

مواصفات السيارة رينو ستيب واي 2022 

تمتلك السيارة رينو ستيب واي 2022 ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات، يعمل مع محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 110 أحصنة.

رينو ستيب واي 2022 

ويمكن للسيارة رينو ستيب واي 2022 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 12.3 ثانية، بينما تضم عدة تجهيزات ومنها، زجاج كهربائي، وقفل مركزي، ومكيف للهواء، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD.

رينو ستيب واي 2022 

وزودت السيارة رينو ستيب واي 2022 بتجهيزات أخرى، تتضمن: حساسات ركن خلفية وكاميرا، مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الذكية، ونظام صوتي ترفيهي، ومثبت سرعة، بينما ترتكز على جنوط رياضية 16 بوصة.

رينو ستيب واي 2022 
رينو ستيب ستيب واي رينو ستيب واي رينو ستيب واي 2022 الاسعار الرسمية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

ترشيحاتنا

كرتونة البيض هتوصل 50 جنيه بس لهذا السبب | فيديو

بعد أول رحلة بالوقود المستدام.. رئيس مصر للطيران: طموحنا أكبر بكثير لتحقيق أهدافنا

نشاط مكثف للخارجية الأردنية.. وتحذير من التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

أخبار الرياضة|عرض جديد من فيوتشر لثنائي الأهلي.. والغندور يرحل عن قناة الزمالك

تخطى مليون جنيه.. ورقة لـ شحات في مدينة نصر تكشف رصيده في البنك

بورصة السيارات| 75 ألف جنيه زيادة في سعر رينو ستيب واي 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة إنقاذ 40 مصابًا من حريق ضخم في برج سكني بأمريكا

فنان تونسي يظهر بأحمر شفاه وملابس غريبة في ختام مهرجان قرطاج |شاهد

من غير لحمة أو فراخ .. طريقة عمل اللانشون

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ