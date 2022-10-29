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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سيارة "كروس اوفر" كهربائية من رينو .. صور

رينو 4 إيفر تروفي 
رينو 4 إيفر تروفي 

تواصل شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها بالسوق العالمي للسيارات، بعد ان كشفت النقاب عن احدث اصداراتها من فئة السيارات الكهربائية، داخل معرض باريس للسيارات، وهي النسخة رينو 4 إيفر تروفي.

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جاءت السيارة رينو 4 إيفر تروفي بتصميم خارجي انيق من فئة السيارات الرياضية SUV، مع ابعاد خارجية بلغت 416 سم للطول، و 195 سم للعرض الكلي، و 190 سم للارتفاع، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعوم بجنوط ذات تصميم هندسي مميز بقياس 19 بوصة.

 رينو 4 إيفر تروفي 

ويمكن للسيارة رينو 4 إيفر تروفي ان تتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقارب الـ 9 ثواني، حيث دعمت بمحرك كهربائي قادر على ضخ 134 حصانا، مع بطارية مثبتة بين المحاور الاماية قوتها 42 كيلووات، تستطيع تغطية نطاق يصل لـ 402 كيلومتر.

 رينو 4 إيفر تروفي 

وتأتي السيارة رينو 4 إيفر تروفي مع الذكرى 25 للعام 2023، والتي تتشكل حول تأسيس رالي 4 أل تروفي بالمغرب، حيث تستمد اسمها 4 إيفر تروفي من تلك الفعاليات، بينما من المقرر بيع هذه النسخة في عام 2025.

 رينو 4 إيفر تروفي 

وتضم السيارة 4 إيفر تروفي عدة لمسات خارجية تعزز من مفهوم تحديات الصحراء، ابرزها الارتفاع مع عجلات قوية، وبعض الزيادات الجانبية، بالاضافة إلى شبكة علوية متعددة الاغراض ترتكز بها العجلة البديلة، إلى جانب استخدام الياف الكربون المستخدمة، والعديد من التقنيات الداخلية والتي تمنح افضلية الاداء لقائد المركبة.

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