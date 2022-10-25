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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات رينو كوليوس موديل 2023 في السعودية.. صور

رينو كوليوس موديل
رينو كوليوس موديل 2023

تقدم سيارة رينو كوليوس موديل 2023 في السعودية بخمسة مقاعد، ويوجد بها مساحة خلفية للأطفال أو المراهقين، وتم صناعته سيارة  رينو كوليوس من مواد فخمة ومتينة ، بالإضافة إلي احتوائها علي الكثير من التكنولوجيات المقدمة.

 رينو كوليوس موديل 2023

تأتي سيارة رينو كوليوس موديل 2023  بشاشة عرض ، وأدوات رقمية، ونظام تحكم في المناخ ثنائي المنطقة، ونظام تحذير من مغادرة المسار، و Android Auto و Apple CarPlay، ومقاعد جلدية وباب خلفي كهربائي.

 رينو كوليوس موديل 2023

تعمل سيارة رينو كوليوس بنظام دفع الأمامي للعجلات، ولكن إذا كنت بحاجة إلى قوه جر إضافية، يمكن اختيار محرك dCi سعة 2000 سي سي، مع نظام الدفع الرباعي وناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك من فئة X-Tronic CVT.

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 رينو كوليوس موديل 2023

تقدم سيارة رينو كوليوس موديل 2023 بعجلات Agapi مصنوعة من الألومنيوم مقاس 18 بوصة، وحوامل أكواب مسخنة ومبردة، وإضاءة محيطة بالمقصورة، وجلود صناعية ومفروشات مصنوعة من القماش ويمكن تعديل مقعدك كهربائيا، ومستشعرات، وكاميرا عكسية .

 رينو كوليوس موديل 2023

والجدير بالذكر أن سيارة رينو كوليوس موديل 2023 تتوافر في السوق السعودي بسعر يبدا من 101 ألف ريال سعودي، ويصل إلى 117 ألف ريال سعودي على حسب الفئة والكماليات المتاحة في السيارة.

 

رينو كوليوس سيارة رينو كوليوس موديل 2023 سيارة رينو كوليوس موديل 2023

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