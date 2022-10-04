رينو تحيل اسكيب MPV للتقاعد وتستبدلها بـ SUV.. تفاصيل

أعلنت شركة رينو عن استبدال سياراتها اسكيب بسيارة SUV ، حيث أن إصدار رينو اسكيب كان عضو أساسي في تشكيلة رينو من الثمانينات ، والآن ستقوم رينو بعمل تعديلات علي جسم سيارة اسكيب لتعمل على تحويلها إلي سيارة دفع رباعي .

رينو اسكيب

وتم رصد نسخة أكبر من سيارة رينو استرال في إسبانيا ويبدو أنها ستكون سيارة رينو الجديدة لأنها تختلف مع سيارة رينو استرال في الحجم ، ومن المحتمل أن تشبه سيارة استرال الجديدة إصدارات شركة بيجو منها 3008 و 5008.



حيث أن سيارة رينو اسكيب MPV و تايس مان يمكن أن توقف شركة رينو إصدارها قريبا ، ويبدو أن سيارة اسكيب ستصبح بالفعل سيارة دفع رباعي كبيرة تعتمد على أوسترال ولكن بنفس التصميم المدمج.

رينو اسكيب



تستمد سيارة أوسترال قوتها من محركات بنزين هجينة خفيفة وكاملة الهجين ، وتنتج قوه تصل إلي 200 حصان ، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك من فئة X-Tronic.

رينو أوسترال

ويمكن أن نرى النموذج الجديد من رينو في معرض باريس للسيارات واذا لم يتم ذألك فأن الظهور الأول سيكون في عام 2023 وهو الموعد المؤكد لظهورها .