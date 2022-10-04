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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تحيل اسكيب MPV للتقاعد وتستبدلها بـ SUV.. تفاصيل

رينو أوسترال
رينو أوسترال

أعلنت شركة رينو عن استبدال سياراتها اسكيب  بسيارة SUV ، حيث أن إصدار رينو اسكيب كان عضو أساسي في تشكيلة رينو من الثمانينات ، والآن ستقوم رينو بعمل تعديلات علي جسم سيارة اسكيب لتعمل على تحويلها إلي سيارة دفع رباعي .

رينو اسكيب

وتم رصد نسخة أكبر من سيارة رينو استرال في إسبانيا ويبدو أنها ستكون سيارة رينو الجديدة لأنها تختلف مع سيارة رينو استرال في الحجم ، ومن المحتمل أن تشبه سيارة استرال الجديدة إصدارات شركة بيجو منها 3008 و 5008.

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حيث أن سيارة رينو اسكيب MPV  و تايس مان يمكن أن توقف شركة رينو إصدارها قريبا ، ويبدو أن سيارة اسكيب ستصبح بالفعل سيارة دفع رباعي كبيرة تعتمد على أوسترال ولكن بنفس التصميم  المدمج.

رينو اسكيب


تستمد سيارة  أوسترال قوتها من محركات بنزين هجينة خفيفة وكاملة الهجين ، وتنتج قوه تصل إلي  200 حصان  ، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6  سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك من فئة X-Tronic.

رينو أوسترال 

ويمكن أن نرى النموذج الجديد من رينو في معرض باريس للسيارات واذا لم يتم ذألك فأن الظهور الأول سيكون في عام 2023 وهو الموعد المؤكد لظهورها .

شركة رينو سيارة SUV سيارة اسكيب اسكيب رينو أسترال

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