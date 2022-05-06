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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار سيارات رينو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة .. تفاصيل

القائمة الكاملة لاسعار
القائمة الكاملة لاسعار سيارات رينو موديل 2022

شهدت القائمة السعرية الخاصة بشركة رينو الفرنسية زيادة بالقيمة التسويقية، وذلك عن جميع الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، وتتراوح تلك الزيادة بنسبة بدأت من 8 الاف جنيه وحتى 17 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري القائمة الكاملة لاسعار سيارات رينو موديل 2022 في السوق المحلي بعد الزيادة الجديدة.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات رينو موديل 2022

1 – رينو لوجان موديل 2022 

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 260 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 270 ألف جنيه بدلاً من 260 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 280 ألف جنيه بدلاً من 270 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 290 ألف جنيه بدلاً من 280 ألف جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات رينو موديل 2022

2 – رينو داستر موديل 2022 

 

الفئة الأولى رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلاً من 337 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 365 ألف جنيه بدلاً من 357 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 395 ألف جنيه بدلاً من 387 ألف جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات رينو موديل 2022

3 – رينو ستيب واي موديل 2022 

 

الفئة الأولى رينو ستيب واي موديل 2022 بقيمة قدرها 300 الف جنيه بدلًا من 290 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو ستيب واي موديل 2022 بقيمة قدرها 309 الاف جنيه بدلًا من 299 الف جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات رينو موديل 2022

4 – رينو سانديرو موديل 2022 

 

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية قدرها 289 الف جنيه بدلًا من 279 الف جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات رينو موديل 2022

5 – رينو ميجان موديل 2022 

 

الفئة الأولى رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 384 ألف جنيه بدلاً من 369 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 424 ألف جنيه بدلاً من 409 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 444 ألف جنيه بدلاً من 429 ألف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 454 ألف جنيه بدلاً من 439 ألف جنيه.

الفئة الخامسة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 484 ألف جنيه بدلاً من 469 ألف جنيه.

الفئة السادسة رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 524 ألف جنيه بدلاً من 509 ألف جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات رينو موديل 2022

6 – رينو كادجار موديل 2022 

 

الفئة الأولى رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 520 ألف جنيه بدلاً من 503 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو كادجار موديل 2022 بقيمة قدرها 530 ألف جنيه بدلاً من 513 ألف جنيه.

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