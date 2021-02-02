تعرف على مواصفات وأسعار.. رينو كادجار موديل 2021

استطاعت شركة رينو الفرنسية أن تحتل مكانة فريدة داخل الاسواق العالمية و المصرية للسيارات، حيث تمكنت من اثبات جدارتها طيلة تاريخها العريق، و يعتبر الاصدار "رينو كادجار" هو احدث النماذج التي تم طرحها مؤخرا، لينضم إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.





حصلت رينو كادجار موديل 2021 على باقة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكترونى للفرامل EBD، و نظام التوازن الإلكتروني ESP.





بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ، تكييف هواء، و مثبت سرعة، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية للفئات الأعلى تجهيزًا، و مقود حركة مزود بأنظمة التحكم و الرفاهية، و شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، و مصابيح انسيابية تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة، تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق.





تعتمد رينو كادجار موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما تسمد عزمها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.





و بفضل هذه الامكانيات الفنية، تستطيع السيارة أن تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 10.1 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.





و يبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو كادجار موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISON 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 379 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 409 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SIGNATURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 434 ألف جنيه.