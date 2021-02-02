شاهد.. أول مطار في العالم للسيارات الطائرة.. تفاصيل

تسعى العديد من الشركات الخاصة بتكنولوجيا السيارات التطوير وانجاح تجربة السيارة الطائرة ، والتى حازت على اهتمام الجميع ، لذلك كشفت شركة إيربان إير بورت بالتعاون مع شركة هيونداي ، عن أول مطار متنقل في العالم للسيارات الطائرة .

واوضحت الشركة ان هذا المطار الخاص بالسيارات الطائرة يحتوى على مميزات استثنائية، وسيتم افتتاحه في نوفمبر من هذا العام في مقاطعة ويست ميدلاندز البريطانية.

وقالت الشركة البريطانية "إيربان إير بورت" وشركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات، ان خطط تنفيذ أول مطار متنقل في العالم لهذه المركبات تسير بخطوات جيدة ، وتقام في قلب مقاطعة ويست ميدلاندز البريطانية، ومن المقرر أن يكتمل بحلول نوفمبر المقبل.

واضافت الشركتان فى بيان لهما ان السيارات الطائرة، وسيارات الأجرة الجوية، وطائرات التوصيل من دون طيار ذاتية القيادة، اصبحت قريبة من الوصول إلى أجواء عديد من الدول، وقد تتجه إلى مدينة كوفنتري البريطانية قبل أي مكان آخر.

واستقرت الشركة البريطانية "إيربان إير بورت" وشركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات على اسم المطار ليكون "إير وان"، ويمكن تثبيته في غضون أيام، وقد يصبح أصغر مطار على الإطلاق، حيث تم تصميمه بأبعاد مدمجة للغاية، بحيث يمكن تنفيذه في البلدات والمدن للسماح لسيارات الأجرة الطائرة والطائرات من دون طيار بالهبوط وشحن بطارياتها فيه.