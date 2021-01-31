بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا في مصر، عن طرح السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021، بثلاث فئات في السوق المحلية ، والتي تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.





الفئات الثلاثة التي تم طرحها مؤخرًا تويوتا فورتشنر هم، الفئة الأولى 2WD و الفئة الثانية 4WD والفئة الثالثة بقيمة في السوق المحلية.





كما أوضح الوكيل أن السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 تتوافر بإصدارين في السوق المحلية، الأول يستمد قوته من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي، ليولد قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.





وتعتمد السيارة المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات على منظومة الجر الخلفي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





أما الإصدار الثاني من تويوتا فورتشنر موديل 2021 ، فيستمد قوته من محرك سداسي السرعات سعة 4000 سي سي، لتعطى قوة 234 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.





ويعتمد على منظومة الجر الكلي بما يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، في غضون 9.4 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 12 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





بالإضافة الى طرحها في الأسواق بالعديد من وسائل الأمان من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني EBD ، واحتوت على برنامج التوازن الإلكترونيESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، و حساسات ركن امامية وخلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، و شاشة وسائط 7 بوصة، ونظام صوتي ذكي مكون من 6 سماعات.





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