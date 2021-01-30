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سيارات

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

السبت 30/يناير/2021 - 10:00 ص
سوبارو XV
سوبارو XV
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى للسيارة سوبارو في مصر، عن طرح طراز سوبارو XV موديل 2021 فى الاسواق المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

وتم طرح السيارة سوبارو XV موديل 2021 بثلاث فئات فى السوق المحلى وهم ، الفئة الأولى F/O ، و الفئة الثانية Premium  ، و الفئة الثالثة «Luxur .

وتستمد السيارة سوبارو XV موديل 2021 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الدفع الكلى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة ، فى غضون 13.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى السيارة سوبارو XV موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمان ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وفرامل يد كهربائية، ونظام التحكم عند المنحدرات .

بالاضافة الى جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية LED، عجلة قيادة قابلة للتعديل في كل الاتجاهات، وتحكم في النظام الصوتي من عجلة القيادة، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (راديو FM/AM ومشغل MP3- شاشة مقاس 6.5 بوصة- Apple CarPlay- عدد 6 مكبرات صوتية – بلوتوث- USB) .

اما عن سعر السيارة سوبارو XV فى السوق المصرية فتاتى كالتالى :

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2020 بسعة محرك 1600 CC 410,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 بسعة محرك 1600 CC 419,900 جنيه

- اوتوماتيك / PREMIUM 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 455,000 جنيه

- اوتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 469,900 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 490,000 وبسعر جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 499,900 جنيه

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري
شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري
شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري
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