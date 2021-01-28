شاهد.. فعاليات تدشين مبادرة الإحلال والتجديد لمليون توك توك بسيارات كهربائية

أعلنت شركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة ايجي جيت بوابة مصر الرقمية الأولى إحدى شركات صندوق تحيا مصر ، عن تدشين المبادرة الاولى لاحلال وتجديد مليون توك توك تقليدى باخر كهربائى





وقالت شركة دوليبات مصر (DL) إن الهدف من المبادرة هو تقديم منتج مصري بمكون محلي ٤٥ ٪ يساهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية ، و اتفاقا مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ وتوجيهات رئيس الجمهورية بجذب انتباه المستثمرين الإقليميين والعالميين نحو الاقتصاد المصري والمساهمة في دعمه ليكون مرفأ لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة،





وأضافت الشركة عبر التدشين ان الهدف من هذه المبادرة هو من أجل رفع العبء عن كاهل المواطن المصري البسيط والحد من ظاهرة التوك توك غير المرخص واستبداله بسيارات كهربائية بتكلفة منخفضة دون الحاجة لدفع تكلفة بنزين او غاز مرتفعة، واتاحتها للشراء بالتقسيط بالتعاون مع القطاع المصرفي المتمثل في عدة بنوك علي رأسها البنك الزراعي المصري الذي هو بمثابة حجر أساس في ربوع جمهورية مصر العربية لاحتوائه علي 1214 فرع دخل قري ونجوع الدولة؛ وبنوك أخرىسوف تشارك في تلك المنظومة ممثلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك CIB حيث ان المشروع يستحق من الناحية الاقتصادية وارتفاع العائد الاقتصادي للدولة .





وأوضحت الشركة ان هذه المبادرة تتمثل في مليون وثيقة تأمين على المركبات وتشمل هذه الوثيقة التأمين الصحي على المواطن مع كونها مرخصة ومؤمن عليها للحد من المخاطر والجرائم التي تحدث بالإضافة لدعم السائقين وسوف تشترك في هذه المنظومة عدة شركات للتأمين (شركات خاصة وشركات قطاع عام)، بالإضافة للتعاون مع أذرع الدولة مثل ووزارة الداخلية متمثلة في شركة المستقبل لتيسير وترخيص المركبات التي سوف تخضع لمواصفات الإدارة العامة للمرور ووضع خطة حديثة تساهم في تطوير منظومة اللوحات الرقمية الجديدة وتنظيم الخطه المرورية لهذه المركبات الخفيفة التي تمثل شريحة كبيرة واهتمام من قيادات الدولة للحفاظ علي الامن والأمان وتتبني شركة المستقبل احدى شركات وزارة الداخلية تنظيم وترتيب مجموعة حلول تتناسب مع خطة 2030 واتجاهات السيد رئيس الجمهورية.





كما كشفت شركة بوابة مصر للعالم "الرقمية " إحدى شركات "صندوق تحيا مصر " الستار عن تعاونها مع شركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية من أجل تقديم رؤية مستقبلية للسيارات الكهربائية في مصر، وأكدت شركة دوليبات مصر انها ستبدأ في تقييم السيارات الكهربائية الي السوق المصري مع العديد من المزايا استجابة لمتطلبات السوق المصري.





ستقدم شركة دوليبات مصر التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية بمصر بمكون 45 % محلي بالتعاون مع كبري المصانع والهيئات القومية التي سوف تساهم في توفير المكون المحلي برؤية السيد رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعه السيارات الكهربائية ومن اهم المصانع التي سوف تشارك في عملية تصنيع المكون المحلي ( مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدة مصانع اخري تم التوقيع معها بشكل نهائي تتمثل في مصنع كنترول الهندسية ومصنع تريدكو الصياد ومصنع اتك للكابلات الكهربائية ومصنع تراست ومصانع جريش للزجاج ومصنع باور كورد ونامل ان تتوسع دائرة الصناعة المحلية لنصل لخطة رئيس الدولة ورفع نسبة المكون المحلي بالتعاون مع مصانع الدولة المتمثلة في قطاعين الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي ).





ومن أجل التخصص والحفاظ علي التسويق الجيد وخدمة ما بعد البيع تم التوقيع مع نقابة المهندسين لإنشاء ٢٨مركز تدريب بمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية الي جانب انشاء من ٤٠٠ الي ١٠٠٠ مركز خدمة وصيانه ونقطة شحن لمتابعة الوكلاء والموزعين لتقديم افضل ما يكون من خدمة وتوفير قطع الغيار تحت رعاية المتخصصين ونقابة المهندسين .



