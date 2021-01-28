ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

موديل 2021.. طريقة الحصول على السيارة الكهربائية من DL إيجيبت

الخميس 28/يناير/2021 - 06:12 م
السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة ايجي جيت بوابة مصر الرقمية الأولى إحدى شركات صندوق تحيا مصر ، عن تدشين المبادرة الاولى لاحلال وتجديد مليون توكتوك تقليدى باخر كهربائى.


وقالت شركة دوليبات مصر (DL) إن الهدف من المبادرة هو تقديم منتج مصري بمكون محلي ٤٥ ٪ يساهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، واتفاقا مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ وتوجيهات رئيس الجمهورية بجذب انتباه المستثمرين الإقليميين والعالميين نحو الاقتصاد المصري والمساهمة في دعمه ليكون مرفأ لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة.


ومنذ ذلك الإعلان أمس، عن المبادرة تساءل العديد من المواطنين الراغبين فى إدخال التوكتوك الخاص بهم إلى هذه المبادرة واستلام آخر كهربائى لتوفير النفقات إضافة إلى الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى.



ويقدم موقع صدى البلد الطريقة الصحيحة للتقديم بمبادرة الأولى لإحلال وتجديد مليون توك توك تقليدى بآخر كهربائي.


وقال الدكتور باسم حشاد الشريك المؤسس بشركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية إن من يمتلك حاليا توكتوك ويريد الاستفادة من هذه المبادرة عليه أن يتقدم إلى مقر الشركة  والتقديم لاستبدال ما لديه بآخر يعمل بالكهرباء.


وأوضح حشاد أن الإحلال والتجديد للتوكتوك القديم سيكون بثلاث مستويات للتعويض وهى توكتوك متهالك تماما والمستوى الثانى توكتوك متوسط العمر يتم تقديره أما المستوى الثالث وهى توكتوك جديد ولكن يريد مالكه للتحول إلى الطاقة الكهربائية وكلا منه له قيمة تعويضية مختلفة ، ثم بعد ذلك يتم استخدام مقابل التوكتوك القديم لحجز آخر كهربائى جديد من الشركة.


ويوجد فى هذه المبادرة ثلاثة طرازات رئيسية هو اثنين بثلاث عجلات والثالث بأربع عجلات، وبخصوص ذات الثلاث عجلات منهم تروسيكل وآخر توكتوك أما الثالث ذات الأربع عجلات فهو للعمل داخل المدينة، أما الأسعار فتتراوح من 40 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه.


وفجر حشاد مفاجئة للجميع بأن هذه النماذج المعروضة هى موديل 2018 ولكن السيارات التى سيتم بيعها للجمهور هى موديلات 2021 وبمواصفات وتكنولوجيا أعلى بكثير من المعروضة حاليا بالإضافة إلى أنها بنفس سعر الطرازات القديمة المعلن عنها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شروط تحويل السيارات البنزين والسولار للغاز الطبيعي.. تعرف عليها

كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور

فرصتك للحصول على سيارة حديثة.. آراء الجمهور بمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات

نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثا.. الحكومة تطلق مبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي.. إنفوجراف

مبادرة الإحلال والتجديد..تقسيط 10 سنوات بفائدة 3%.. وخبراء: تنعش قطاع السيارات والاقتصاد المصرى وفى صالح المواطن

تعرف على اسعار ومواصفات سيارات DL الكهربائية بديل التوك توك في مصر

ترشيحاتنا

عمرو جمال: أداء الطلائع سيتحسن لهذا السبب.. وموسيماني طلب ضمي فى هذا التوقيت

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 14 منطقة بالجمهورية

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبا

رعب وجنون.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ملحمة مصر والدنمارك؟

بديل علي معلول.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع مدافع النادي الأهلي

ضربة موجعة فى المقاصة قبل ساعات من مواجهة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور