موديل 2021.. طريقة الحصول على السيارة الكهربائية من DL إيجيبت

أعلنت شركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة ايجي جيت بوابة مصر الرقمية الأولى إحدى شركات صندوق تحيا مصر ، عن تدشين المبادرة الاولى لاحلال وتجديد مليون توكتوك تقليدى باخر كهربائى.





وقالت شركة دوليبات مصر (DL) إن الهدف من المبادرة هو تقديم منتج مصري بمكون محلي ٤٥ ٪ يساهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، واتفاقا مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ وتوجيهات رئيس الجمهورية بجذب انتباه المستثمرين الإقليميين والعالميين نحو الاقتصاد المصري والمساهمة في دعمه ليكون مرفأ لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة.





ومنذ ذلك الإعلان أمس، عن المبادرة تساءل العديد من المواطنين الراغبين فى إدخال التوكتوك الخاص بهم إلى هذه المبادرة واستلام آخر كهربائى لتوفير النفقات إضافة إلى الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى.









ويقدم موقع صدى البلد الطريقة الصحيحة للتقديم بمبادرة الأولى لإحلال وتجديد مليون توك توك تقليدى بآخر كهربائي.





وقال الدكتور باسم حشاد الشريك المؤسس بشركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية إن من يمتلك حاليا توكتوك ويريد الاستفادة من هذه المبادرة عليه أن يتقدم إلى مقر الشركة والتقديم لاستبدال ما لديه بآخر يعمل بالكهرباء.





وأوضح حشاد أن الإحلال والتجديد للتوكتوك القديم سيكون بثلاث مستويات للتعويض وهى توكتوك متهالك تماما والمستوى الثانى توكتوك متوسط العمر يتم تقديره أما المستوى الثالث وهى توكتوك جديد ولكن يريد مالكه للتحول إلى الطاقة الكهربائية وكلا منه له قيمة تعويضية مختلفة ، ثم بعد ذلك يتم استخدام مقابل التوكتوك القديم لحجز آخر كهربائى جديد من الشركة.





ويوجد فى هذه المبادرة ثلاثة طرازات رئيسية هو اثنين بثلاث عجلات والثالث بأربع عجلات، وبخصوص ذات الثلاث عجلات منهم تروسيكل وآخر توكتوك أما الثالث ذات الأربع عجلات فهو للعمل داخل المدينة، أما الأسعار فتتراوح من 40 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه.





وفجر حشاد مفاجئة للجميع بأن هذه النماذج المعروضة هى موديل 2018 ولكن السيارات التى سيتم بيعها للجمهور هى موديلات 2021 وبمواصفات وتكنولوجيا أعلى بكثير من المعروضة حاليا بالإضافة إلى أنها بنفس سعر الطرازات القديمة المعلن عنها.