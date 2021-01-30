هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

نجحت شركة هيونداي الكورية الجنوبية في حصد العديد من مختلف العملاء، وذلك عبر الطراز الأشهر في الشارع المصري و هو "هيونداي فيرنا"، و تميز هذا الإصدار بالعديد من المقومات مثل، توافر قطع الغيار الخاصة به، و سهولة صيانته، و كونها سيارة اعتمادية و اقتصادية للوقود.





ظهر الإصدار الأول من فيرنا في عام 2004 معتمدة على التجميع الخارجي، قبل أن تجمع محليًا، و استمرت في الإنتاج منذ ذلك التاريخ مقدمة العديد من النسخ، والتي استطاعت ان تحقق حالة رواج كبير داخل الشارع المصري، فاشتهرت باللوحات المعدنية البرتقالية لسيارة "التاكسي"، كما فرضت سيطرتها أيضا لتجذب رواد السيارات الخاصة "الملاكي".





تستمد هيونداي فيرنا عزمها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول بمقبض يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، والأخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





كما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بنحو، 4.260 متر للطول، و نسبة عرض بلغت 1.680 متر، بارتفاع 1.405 متر، و قاعدة عجلات بطول 2.440 متر، و خزان وقود يبلغ سعة 45 لتر.





تحتوي السيارة من الداخل على تكييف هواء، وقفل مركزي للأبواب، و عدد 4 سماعات، و راديو ومشغل أسطوانات، و مرايات جانبية كهربائية وأخرى ذات تحكم يدوي، بالإضافة إلى إمكانية فتح تانك الوقود و الشنطة من الداخل، و مسند يد لمقعد السائق.



