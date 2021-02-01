شاهد.. أكبر تجمع لسائقي الاسبورت بايك على طريق مصر اسكندرية الصحراوي

انتشرت في الخمس سنوات الماضية رياضة ركوب الدراجات النارية بشكل كبير بين العديد من فئات الشباب في المجتمع المصري ، ومع هذا الانتشار زادت نسب الحوادث على الطرق لعدم وجود قواعد محددة لهم ولصعوبة السيطرة عليهم .





و قام العديد من محترفي هذه الهواية في مصر بعمل وتنظيم جروبات تحت العديد من المسميات المختلفة من بينها جروبات الاسبورت بايك او الريسنك اقتناء بالدرجات النارية " الريس" ، والبدء في تنظيم ايفنتات للشباب حتى يقوموا بتعليمهم قواعد القيادة الصحيحة والمنظمة .





ورصدت عدسة موقع " صدى البلد " احد اكبر هذه الايفتات والتي تجمع بين جروبين كبيرين من القاهرة والإسكندرية وهم ROAD ARROWS القاهرة و Demons Road الإسكندرية ، ومشاركتهم رحلتهم من القاهرة والإسكندرية الى منتصف طريق مصر اسكندرية الصحراوي ، ومشاهدة مدى التزامهم بقواعد السيفتى الصحيحة .





وقال محمد زجمار مؤسس جروب ROAD ARROWS القاهرة لموتوسيكلات الاسبورت بايك، ان الايفنت عبارة عن يوم التزام بالسفتى من البيكرز "الريس" ، حتى يعرف الجميع ان هذه الفئة ليست همجية كما يقال عنها وملتزمة بقانون المرور والسرعات المقررة .





وأوضح زجمار ان هذا الايفنت يحكى بشكل عام عن النظام لدى البيكرز في مصر ، و بالحياة عموما وفى الطريق أيضا ، مضيفا نريد ان نوصل هذه الفكرة من مثل هذه الايفنتات .





وقال ان الجروب يعمل منذ 4 سنوات على تنفيذ مبادرة التزامك بالسيفتى يحمى حياتك ، وكان نتيجتها هائلة فى تقليل نسب الحوادث من 80% الى 45 % .





وتابع محمد الهرم مؤسس جروب Demons Road الإسكندرية لموتوسيكلات الاسبورت بايك ان المبادرة كانت لتقليل الحوادث على مستوى الجمهورية ، بسبب عدم التزام السائقين بقواعد السيفتى السليمة ، واقتصارها على ان هذه الرياضة للهواية فقط.





وتابع : بعد نجاح هذه المبادرة قررنا تجميع اكبر عدد من البيكرز في مصر لتبادل الخبرات والالتزام بالسرعات المقررة لخطورة هذا النوع من الرياضات وهو رياضة ركوب الاسبورت بايك .





وقال: نقوم بعمل ايفنتات دورية للاطلاع على خبرات بعضنا البعض وتلاقى محبى هذه الرياضة والهواية من جميع انحاء الجمهورية ، وإعطاء النصائح لبعضنا حتى نظهر بالصورة المناسبة والتي تليق بقائدي البيك .





واكد محمد على قائد طريق بجروب Road arrows القاهرة لموتوسيكلات الاسبورت بايك ان هناك فكرة لدى المواطنين بان قائدي البيكز في مصر متهورين وغير ملتزمين بقواعد وآداب الطريق لذلك نسعى الى ان نغير هذه الفكرة من خلال الايفنتات الجماعية .



