مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

واصلت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية، تألقها داخل السوق العالمي والمصري للسيارات، حيث أضافت فردا جديدا للعائلة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وهي السيارة هيونداي توسان ولكن مع إضافة قدرات فنية ولمسات مختلفة.

وزودت توسان الشكل الجديد بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.





وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9 ثوان.





وحصلت السيارة على حزمة متكاملة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج المساعدة على خوض المنحدرات و المرتفعات HAC – HDC.





بالاضافة إلى برنامج التوازن الالكتروني ESP، و فرامل يد كهربائية مدعومة بنظام التعليق Auto Hold، و مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي ذات شرائط LED ضوئية، و مثبت سرعة.





وطرحت هيونداى تجهيزات اخرى مثل، مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و نظام متابعة ضغط الاطارات، و كاميرا 360، و خاصية كشف النقاط العمياء، و التحذير عن انحراف المسار.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان الجيل الجديد موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 435 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 590 ألف جنيه.