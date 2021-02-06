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سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور

السبت 06/فبراير/2021 - 10:48 ص
رينو داستر 2021
رينو داستر 2021
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صبري طلبه

استطاعت شركة رينو الفرنسية أن تحقق حالة رواج كبيرة داخل الأسواق العالمية والمصرية للسيارات، حيث أطلقت باقة من الإصدارات لتناسب العديد من عملائها، و تنوعت النماذج المطروحة بين الهاتشباك والسيدان، وأيضاً السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ومن بينها رينو داستر موديل 2021.

زودت رينو داستر 2021  بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وبفضل هذه الامكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.

وحصلت السيارة على العديد من وسائل الأمان والسلامة التي تشمل، أنظمة الوسائد الهوائية  للمقعد الأمامي والسائق ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل  EBD ، ونظام Hill Start Assist الخاص بتجاوز المرتفعات، معتمدة على عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة. 

كما تتوافر مرايات جانبية كهربائية، و باقة أخرى من التجهيزات مثل، مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 7 بوصة، و مقود حركة متعدد الوظائف.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021 :

الفئة الأولى H1 أوتوماتيك  موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه.

الفئة الثانية H2 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 310 ألف جنيه.

الفئة الثالثة H3 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 339 ألف جنيه.

تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور
تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور
تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور
تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور
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