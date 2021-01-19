بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الفرنسية الشهيرة رينو عن طرح طراز ميجان موديل 2021 منذ فترة، وتم تقديم 4 فئات منها فى الأسواق، وهى الفئة الأولى E2 والفئة الثانية +E2 والفئة الثالثة E3 والفئة الرابعة E3+ 1.2 T.









وقدمت رينو طراز ميجان بإصدارين فى السوق المحلية، واستمد الإصدار الأول قوته من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.









أما الإصدار الثاني من ميجان، ف يستمد قوته من محرك سعة 1200 سي سي مزود بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعى السرعات ثنائي الدبرياج EDC.









وتم تزويد السيارة رينو ميجان بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة عند المنحدرات Hill start assist، بالإضافة إلى نظام المساعدة على الطرق الصاعدة، ونظام isoFix لتثبيت مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي، مع نظام إيموبليزر للحماية ضد السرقة.









وتأتي بجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، ومقاعد مكسوة بالجلد، ونظام فتح صندوق الأمتعة بمجرد مرور القدم أسفل السيارة، ونظام إضاءة أمامية من نوع LED.









أما عن أسعار السياراة رينو ميجان خلال عام 2021 فى السوق المحلية المصرية فتأتى كالتالى:





- أوتوماتيك / E2 2021 بسعة محرك 1600 CC وسعر 279,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2020 بسعة محرك 1600 CC وسعر 298,000 جنيه

- أوتوماتيك / E2+ 2021 بسعة محرك 1600 CC وسعر 329,000 جنيه

- أوتوماتيك / +DYNAMIC 2020 بسعة محرك 1600 CC وسعر 338,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 2021 بسعة محرك 1600 CC وسعر 348,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE / LIMITED EDITION 2020 بسعة محرك 1600 CC وسعر 368,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3+ 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وسعر 389,000 جنيه

- أوتوماتيك / +SIGNATURE / TURBO 2020 بسعة محرك 1200 CC وسعر 393,000 جنيه