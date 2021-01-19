ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:00 ص
رينو ميجان
رينو ميجان
Advertisements
كريم عاطف
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الفرنسية الشهيرة رينو عن طرح طراز ميجان موديل 2021 منذ فترة، وتم تقديم 4 فئات منها فى الأسواق، وهى الفئة الأولى E2 والفئة الثانية +E2 والفئة الثالثة E3 والفئة الرابعة E3+ 1.2 T.


وقدمت رينو طراز ميجان بإصدارين فى السوق المحلية، واستمد الإصدار الأول قوته من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.


أما الإصدار الثاني من ميجان، فيستمد قوته من محرك سعة 1200 سي سي مزود بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعى السرعات ثنائي الدبرياج EDC.


وتم تزويد السيارة رينو ميجان بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة عند المنحدرات Hill start assist، بالإضافة إلى نظام المساعدة على الطرق الصاعدة، ونظام isoFix لتثبيت مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي، مع نظام إيموبليزر للحماية ضد السرقة.


وتأتي بجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، ومقاعد مكسوة بالجلد، ونظام فتح صندوق الأمتعة بمجرد مرور القدم أسفل السيارة، ونظام إضاءة أمامية من نوع LED.


أما عن أسعار السياراة رينو ميجان خلال عام 2021 فى السوق المحلية المصرية فتأتى كالتالى: 

- أوتوماتيك / E2 2021 بسعة محرك 1600 CC وسعر 279,000 جنيه
- أوتوماتيك / DYNAMIC 2020 بسعة محرك  1600 CC وسعر  298,000 جنيه
- أوتوماتيك / E2+ 2021 بسعة محرك 1600 CC وسعر  329,000 جنيه
- أوتوماتيك / +DYNAMIC 2020 بسعة محرك 1600 CC وسعر 338,000 جنيه
- أوتوماتيك / E3 2021 بسعة محرك  1600 CC وسعر 348,000 جنيه
- أوتوماتيك / SIGNATURE / LIMITED EDITION 2020 بسعة محرك  1600 CC وسعر 368,000 جنيه
- أوتوماتيك / E3+ 2021 بسعة محرك  1200 CC تربو وسعر 389,000 جنيه
- أوتوماتيك / +SIGNATURE / TURBO 2020 بسعة محرك 1200 CC وسعر 393,000 جنيه  
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات رينو ميجان 2021 في السوق.. صور

مقارنة بين تويوتا كورولا و رينو ميجان 2021 بالسعر والمواصفات.. صور

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

مواصفات وأسعار أكثر 5 سيارات صينية SUV تأثيرًا في السوق المصري موديلات 2020/2021.. صور

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021

ترشيحاتنا

بماسك طبيعي .. اخفي عيوب الوجه بمكونين من مطبخك

ننشر سعر الدولار في البنوك اليوم 19-1-2021

شاهد تحفة هونر الجديدة Honor V40 .. سعر ومواصفات

أخبار التوك شو.. واقعة سيدات نادي الجزيرة تثير انفعال أحمد موسى.. بشرى لـ المتصالحين في مخالفات البناء.. وسر الهجوم على وزير التموين في جلسة البرلمان

الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة وتكشف عن موعد عودة الضباب

20 دعاء للرزق بسرعة البرق .. ابدأ به يومك لتودع الفقر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

فورد تكشف عن شاحنة رينجر RT-MS Ranger الجديدة .. صور