نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

أعلنت شركة نيسان العالمية لصناعة السيارات عن قدوم سيارتها الجديدة من طراز قشقاى الى الاسواق الاوروبية خلال الربع الاول من هذا العام ، وها هى توضح المزيد من المعلومات عن السيارة الجديدة كليا .





وأوضحت شركة نيسان أن السيارة قشقاى موديل 2021 ستكون هى النموذج الاول للشركة يقدم مجموعة نقل الحركة لموسع نطاق الطاقة الإلكترونية في أوروبا .





وأكدت الشركة انه تم تطوير وحدة e-Power في قشقاي الجديده خصيصًا لتستخدم محرك بنزين متغير الضغط بقوة 155 حصانًا وسعة 1.5 لتر كموسع للمدى للبطارية عالية الإخراج.





بالإضافة الى محرك الكهربائي يقود العجلات وينتج 187 حصانًا (190 حصانًا) ، مثل المحرك الرسمي لسيارة نيسان قشقاي e باور الجديدة التي ستطرح للبيع لاحقًا في عام 2022.





كما أن محرك ICE غير متصل بالعجلات ولكنه يعمل كجهاز شحن للبطارية المدمجة ، مما يمنح السيارة خصائص القيادة للمركبة الكهربائية ، بسبب كفاءته فائقة الاستهلاك الوقود وانبعاثات أقل لثاني أكسيد الكربون.





وأكدت نيسان فى بيان لها إن سيارة Qashqai e-Power الجديدة ، والتي ستكون متاحة فقط بالدفع الثنائي ، لا تتسارع بشكل أسرع من منافسيها الهجينين فحسب ، بل إنها تفعل ذلك أيضًا مع عدد دورات محرك أقل في الدقيقة . وقد أضافت نيسان أيضًا وضع الدواسة الإلكترونية ، الذي شوهد لأول مرة في Leaf EV ، للسماح بقيادة حقيقية "بدواسة واحدة".





وقال ديفيد موس ، نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير في منطقة نيسان ، أفريقيا ، الشرق: "يوفر نظام e power أفضل تقنية انتقال بين ICE و EV ، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بأحاسيس قيادة المركبات الكهربائية المبهجة والكفاءة المذهلة بسعر مناسب".





وأضاف نائب رئيس نيسان لمنطقة الشرق والهند وأوروبا وأوقيانوسيا: "نحن نتطلع حقًا إلى أن يشعر العملاء بالإثارة التي يتمتع بها أداء القيادة الكهربائية الفائق في قاشقاي الجديدة - إنه تعبير مثالي عن التنقل الذكي من نيسان."