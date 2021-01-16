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سيارات

تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر

السبت 16/يناير/2021 - 04:00 م
ام جى
ام جى
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كريم عاطف

اعلن وكيل شركة ام جى للسيارات فى مصر عن طرح السيارة إم جي ZS موديل 2021 فى الاسواق المحلية بثلاث فئات وهم الفئة الأولى STD و الفئة الثانية Comfort و الفئة الثالثة Luxury .

وتعتبر السيارة ام جى MG ZS ، من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، اما عن ابعاد السيارة تاتى كالتالى ، الطول 4314 مم و العرض 1809 مم و الارتفاع 1624 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتاتى 495 لتر .

وتستمد السيارة إم جي ZS موديل 2021 قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

كما تعتمد السيارة إم جي ZS موديل 2021 على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى السيارة إم جي ZS موديل 2021 بعدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

بالاضافة الى جنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي مكون من بدد 4 سماعات، وبلوتوث، مكيف هواء- مانيوال.

اما عن اسعار ام جى ZS فى السوق المصرى بالثلاث فئات لها تاتى كالتالى :

- اوتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 254,990 جنيه

- اوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعة محرك  1500 CC بسعر 269,990 جنيه

- اوتوماتيك / فارهة 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 287,990 جنيه

تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر
تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر
تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر
تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر
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