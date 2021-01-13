بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

أعلنت العديد من شركات السيارات المتواجدة في مصر عن زيادة أسعار بعض طرازاتها من موديلات 2020/ 2021، منذ بداية العالم الحالى، ومن ضمن هذه الشركات هى تويوتا، حيث قامت فى البداية بزيادة أسعار كورولا فى ديسمبر الماضى، وها هى تزيد قائمة أسعار تويوتا راف موديل 2020.





وأوضح الموقع الرسمي لوكيل شركة تويوتا العالمية فى مصر، عن زيادة في أسعار تويوتا راف 4 موديل 2020 بفئتيها full option وHigh line بقيمة تتراوح بين 60 و80 ألف جنيه.









وتستمد السيارة تويوتا راف 4 قوتها من محرك 4 سلندر سعته 2500 سي سي، يولد قوة قدرها 203 حصان، وأقصى عزم دوران 243نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات، وتأتي بنظام دفع رباعي للعجلات.





وهناك العديد من مواصفات الأمان والسلامة فى السيارة تويوتا راف 4 ، مثل نظام منع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام مؤازرة صعود المرتفعات، وفرامل ركن كهربية.





بالإضافة إلى نظام الحماية ضد السرقة، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وركب السائق، كما توجد بالسيارة وسائد هوائية جانبية وستارة جانبية.





وتأتى المواصفات القياسية الأساسية مثل مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح ليد أمامية وخلفية، وعجلة قيادة متعددة المهام ثلاثية الأذرع ومكسوة بالجلد، مثبت سرعة، ونوافذ كهربائية أوتوماتيكية بضغطة واحدة، ومكيف هواء أوتوماتيك مزدوج المناخ، وبلوتوث، ومدخل USB، DVD، و6 سماعات، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة، كاميرا ركن خلفية، ومرآة داخلية كهربائية أوتوماتيك، وشاحن هواتف لاسلكي، وحساس مطر أوتوماتيك، ومقاعد جلد.

كما توجد فى السيارة تويوتا راف 4 شاشة عرض معلومات 4.2 بوصة، ومخرج كهرباء 12 فولت 2 أمامي وواحد خلفي، وريموت كنترول غلق أوتوماتيك مع السرعة، ومفتاح بصمة للسائق والراكب وصندوق الأمتعة.





ومرايات جانبية كهربائية وإشارات كهربائية، ومرايات ضم كهربائية وتسخين ضباب، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وعوارض سقف، وجناح خلفي، وفتحة سقف، وباور ستيرينج، وجنوط رياضية 18 بوصة.





وتاتى أسعار السيارة تويوتا راف 4 بعد الزيادة الجديدة فى السوق المحلية كالتالى:

- full option السعر قبل الزيادة مليون و650 ألف جنيه، أما بعد الزيادة فأصبحت بمليون و710 آلاف جنيه.



- High line السعر قبل الزيادة مليون و750 ألف جنيه، أما بعد الزيادة فأصبحت بمليون و830 ألف جنيه.

