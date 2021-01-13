ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:00 م
تويوتا راف 4
تويوتا راف 4
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت العديد من شركات السيارات المتواجدة في مصر عن زيادة أسعار بعض طرازاتها من موديلات 2020/ 2021، منذ بداية العالم الحالى، ومن ضمن هذه الشركات هى تويوتا، حيث قامت فى البداية بزيادة أسعار كورولا فى ديسمبر الماضى، وها هى تزيد قائمة أسعار تويوتا راف موديل 2020.


وأوضح الموقع الرسمي لوكيل شركة تويوتا العالمية فى مصر، عن زيادة في أسعار تويوتا راف 4 موديل 2020 بفئتيها  full option وHigh line بقيمة تتراوح بين 60 و80 ألف جنيه.



وتستمد السيارة تويوتا راف 4 قوتها من محرك 4 سلندر سعته 2500 سي سي، يولد قوة قدرها 203 حصان، وأقصى عزم دوران 243نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات، وتأتي بنظام دفع رباعي للعجلات.


وهناك العديد من مواصفات الأمان والسلامة فى السيارة تويوتا راف 4 ، مثل نظام منع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام مؤازرة صعود المرتفعات، وفرامل ركن كهربية.


بالإضافة إلى نظام الحماية ضد السرقة، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وركب السائق، كما توجد بالسيارة وسائد هوائية جانبية وستارة جانبية.


وتأتى المواصفات القياسية الأساسية مثل مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح ليد أمامية وخلفية، وعجلة قيادة متعددة المهام ثلاثية الأذرع ومكسوة بالجلد، مثبت سرعة، ونوافذ كهربائية أوتوماتيكية بضغطة واحدة، ومكيف هواء أوتوماتيك مزدوج المناخ، وبلوتوث، ومدخل USB، DVD، و6 سماعات، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة، كاميرا ركن خلفية، ومرآة داخلية كهربائية أوتوماتيك، وشاحن هواتف لاسلكي، وحساس مطر أوتوماتيك، ومقاعد جلد.

 

كما توجد فى السيارة تويوتا راف 4 شاشة عرض معلومات 4.2 بوصة، ومخرج كهرباء 12 فولت 2 أمامي وواحد خلفي، وريموت كنترول غلق أوتوماتيك مع السرعة، ومفتاح بصمة للسائق والراكب وصندوق الأمتعة.


ومرايات جانبية كهربائية وإشارات كهربائية، ومرايات ضم كهربائية وتسخين ضباب، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وعوارض سقف، وجناح خلفي، وفتحة سقف، وباور ستيرينج، وجنوط رياضية 18 بوصة.


وتاتى أسعار السيارة تويوتا راف 4 بعد الزيادة الجديدة فى السوق المحلية كالتالى:

- full option السعر قبل الزيادة مليون و650 ألف جنيه، أما بعد الزيادة فأصبحت بمليون و710 آلاف جنيه.

- High line السعر قبل الزيادة مليون و750 ألف جنيه، أما بعد الزيادة فأصبحت بمليون و830 ألف جنيه.

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقارنة بين تويوتا كورولا 2021 toyota corolla وسيات ليون 2020 seat leon.. صور

ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2021 و سكودا أوكتافيا 2021 skoda octavia .. صور

سعر ومواصفات سانج يونج xlv موديل 2021 في مصر ..صور

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

تعرف على أسعار بى واى دى f3 بعد الزيادة الأخيرة في مصر

ترشيحاتنا

في عيد الغطاس.. فوائد القلقاس وطريقة تحضيره

الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر ويعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد

المقاولون يحسم جدل اقتراب رحيل عماد النحاس عن الفريق ..فيديو

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا للقاء القمة المؤجلة بالدورى بين الأهلي والزمالك

كما انفرد صدى البلد .. بديل بواليا يصل إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله للجونة

الداخلية السعودية تحذر من السفر إلى 7 دول بينها تركيا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري