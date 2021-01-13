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سيارات

نيسان ترفع أسعار قشقاي فى مصر.. تعرف على الزيادة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:01 ص
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
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كريم عاطف

اعلن الوكيل المحلى المصرى للعلامة التجارية نيسان عن قدوم السيارات نيسان قشقاي موديل 2021 منذ فترة ، ومع بداية العام الجديد تغيرت اسعار بعض الطرازات ومنها قشقاي .

وتم طرح السيارة نيسان قشقاي بسلاث فئات فى السوق المحلية المصرية وهى الفئة الأولى Visia  و الفئة الثانية  Acenta والفئة الثالثة Tekna  ، وتعتبر السيارة من فئة السيارات الرياضية متعدد الاستخدامات SUV .

وتستمد السيارة نيسان قشقاي قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 حصان ، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى إكس – ترونيك من طراز CVT .

وتعتمد نيسان قشقاي على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتم وضع عدد من التجهزات للسلامة فى السيارة نيسان قشقاي من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist .

 

بالاضافة الى جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة .

اما عن اسعار السيارة نيسان قشقاي الجديدة بعد الزيادة فتاتى كالتالى :

- Visia - A/T - 1.2T تاتى بسعر 370 الف جنيه بعد الزيادة

- Acenta - A/T - 1.2T تاتى بسعر 406 الف جنيه بعد الزيادة

- Tekna - A/T - 1.2T تاتى بسعر 444 الف جنيه بعد الزيادة

 

 

نيسان ترفع أسعار قشقاي فى مصر.. تعرف على الزيادة
نيسان ترفع أسعار قشقاي فى مصر.. تعرف على الزيادة
نيسان ترفع أسعار قشقاي فى مصر.. تعرف على الزيادة
نيسان ترفع أسعار قشقاي فى مصر.. تعرف على الزيادة
نيسان ترفع أسعار قشقاي فى مصر.. تعرف على الزيادة
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