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سيارات

أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:16 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداى فى مصر عن زيادة جديدة فى أسعار طراز النترا HD موديل 2021 فئة السيدان، لتعتبر بذلك هى الزيادة الثانية خلال أيام منذ بداية العام الحالى.


وأوضح الوكيل المحلى لشركة هيونداى ان الزيادة التى حلت على طراز النترا HD تقدر بـ 2000 جنيه على فئة السيدان.


أما عن مواصفات السيارى هيونداى النترا HD موديل 2021 فئة السيدان، فهى تستمد قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعتة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان ، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.


كما تعتمد النترا HD على منظومة جر أمامي، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.


أما عن أبعادها الخارجية فيعد طول هيونداي النترا HD 4505 مم ، أما العرض 1541 مم، والارتفاع 1490 مم ، سعة الشنطة الخلفية 402 لتر.


وتم وضع عدد من التجهيزات والكماليات، مثل جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، و نظام الحماية ضد السرقة  و امبوليزر، وفتحة سقف كهربائية، للفئة الثانية ، و نظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى للفئة الثالثة ، و الوسائد الهوائية فى المقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD للفئة الرابعة .


اما عن الأسعار الجديدة للسيارة هيونداى النترا HD  فتاتى كالتالى :

- GL Tinted Glass فكانت بسعر 236,900 وبعد الزيادة اصبحت 238,900

- GL SR Tinted Glass فكانت بسعر 243,900 وبعد الزيادة اصبحت 245,900

- GL SR Tinted Glass Alloy wheel  فكانت بسعر249,900 وبعد الزيادة اصبحت 251,900

- GL DAB ABS Tinted Glass فكانت بسعر256,900 وبعد الزيادة اصبحت 258,900

- GL Highline Tinted Glass فكانت بسعر 264,900 وبعد الزيادة اصبحت 266,900

أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة
أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة
أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة
أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة
أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة
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