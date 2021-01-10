مواطن عربي يمتلك متحفا يضم٣٠٠٠ سيارة نادرة وكلاسيكية.. شاهد

زادة شهرت متحف الإمارات الوطني للسيارات في أبوظبي مؤخرا ، والذى يعد من اكبر المتاحف فى المنطقة التى تضم السيارات الكلاسيكية والنادرة.

ملكية هذا المتحف ، تعود لرجل عسكرى متقاعد يدعى حمد بن حمدان ال نهيان ، وهو يعشق السيارات ، وقام ببناء متحف الإمارات الوطني للسيارات على شكل هرم ويقع على بعد حوالي 45 كلم جنوب أبوظبي ، و يُعد المتحف أحد أشهر متاحف السيارات في الوطن العربي .

وبسبب عرض السيارات بأساليب مميزة ورائعة، يتهافت الزوار للقدوم اليه ومشاهدة السيارات الفاخرة والنادرة ، و يضم هذا المعرض الشهير مجموعة واسعة من مختلف أنواع السيارات القديمة والحديثة ذات القيمة العالية.

و تتمتع معظم السيارات المعروضة في متحف السيارات ابوظبى بقيمتها المادية والمعنوية، إذ يضم المتحف ما يزيد عن 3000 سيارة فاخرة وتاريخية وحديثة، ويعود بعضها لكبار الشخصيات، وأبرز هذه السيارات مجموعة سيارات المرسيدس فئة إس التي يمتلكها الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، وتتميز هذه المجموعة الخاصة المكونة من 7 سيارات مرسيدس بتجسيدها ألوان قوس قزح .

ويضم متحف السيارات الوطني أبوظبي أنواعا وأشكالا مختلفة للسيارات المعروضة، فهناك مركبة دودج ضخمة ، يبلغ حجمها 8 أضعاف حجم المركبة الطبيعية، وهي أكبر سيارة على وجه الأرض، وتتألف من 8 غرف للنوم والمعيشة .