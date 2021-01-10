شرطة ميتشيجان تضم سيارتي فورد موستانج ماخ ES إلى خدمتها

تحتاج أجهزة الشرطة حول العالم إلى سيارات متميزة لتنفيذ المهام المطلوبة على أكمل وجه، لذلك تحرص أجهزة الشرطة على الحصول على سيارات خارقة لتنضم الى أساطيلها، بالإضافة إلى مواكبة العصر وجعلها نسخا كهربائية.





وبالفعل أعلن مسئولو شرطة آن أربور بولاية ميتشيجان الأمريكية، انضمام سيارتين طراز فورد موستانج ماخ – es بقيمة 93،926 دولار إلى أسطول السيارات الخاص بهم فى نهاية ديسمبر 2020 الماضى.





وقال مات كولهانك، مدير شرطة آن أربور بولاية ميتشيجان الأمريكية، إن الكروس أوفر الكهربائية يجب أن تكون قادرة على قيادة ما يقرب من 210 أميال على الشحن، مما يشير إلى أن المدينة اختارت طراز بطارية 75 كيلو وات في الساعة بدلًا من متغير 98 كيلو وات في الساعة الذي يبلغ 300 ميل. النطاق.





وأكد كولهانك للمجلس أن المركبات ستتطلب أجهزة شحن من المستوى 2 بتكلفة تقديرية تبلغ 5000 دولار، وقال إن ماخ – ES ستحل محل مركبتين للشرطة موجودتين وصلتا إلى الحد التعاقدي الذي يتطلب استبدالهما كل ست سنوات أو 80000 ميل، أيهما كان يأتي أولا.





وستتوفر النسختان من السيارة فورد موستانج ماخ – es، بنظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك، على الرغم من أنه من غير الواضح أي المتغيرات الدقيقة ستكون لها الأولوية، بسبب أن الشركة الأم لا تبيع نسخا مخصصة للشرطة من هذا الطراز.





جدير بالذكر أن مدينة آن أربور بولاية ميتشيجان الأمريكية تريد تحقيق الحياد الكربوني على مستوى المجتمع المحلي بحلول عام 2030 وتعتزم إضافة 100 شاحن كهربائي جديد في عام 2021، بما في ذلك أربعة أجهزة شحن سريعة خارج مبنى البلدية ومركز الشرطة المحلي.