تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

أطلقت شركة تويوتا اليابانية الإصدار الجديد الذي يحمل اسم RUSH، ليكون منافس قوي داخل الأسواق العالمية والمصرية للسيارات، لفئة النماذج الرياضية متعددة الاستخدام SUV صاحبة الـ 7 مقاعد.





حصلت TOYOTA RUSH على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فراملABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام مساعدة صعود الشواهق HAC، بالإضافة إلى كاميرا خلفية متصلة بمستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.





تعتمد TOYOTA RUSH على منظومة الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، معتمدة على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





وبفضل هذه الامكانيات يمكن للسيارة أن تحقق تتسارع من نقطة الانطلاق 0 حتي تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 13 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كم.





تميزت TOYOTA RUSH بالعديد من التجهيزات الداخلية والخارجية، فحصلت على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة يتوسطها جنوط معدنية مروحية، وشبكات أمامية عريضة مكونة من 4 مقاطع، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وجهزت داخليا بمقود حركة متعدد المهام، وزجاج كهربائية، وتكيف هواء، وعدد 8 مكبرات صوتية، وبلوتوث.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة TOYOTA RUSH موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل F/O 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.