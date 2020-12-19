تويوتا تطرح إصدارا رياضيا جديدا من ياريس Toyota yaris.. صور

تأتي تويوتا ياريس Toyota yaris GR S بفتيس اوتوماتيك CVT جديد بـ 10 سرعات ليستبدل ناقل الـ CVT الحالي بـ 7 سرعات، كما أضافت تويوتا جنوط جديدة 17 بوصة .

حصلت تويوتا ياريس Toyota yaris GR S على تحديثات لنظام التعليق لزيادة الثبات، مع تأكيد تويوتا على تحسن استجابة المحرك القياسي 4 سلندر سعة 1500 سي سي والذي يستمر بقوة 105 حصان وعزم 140 نيوتن متر.

تأتي تويوتا ياريس Toyota yaris GR S عالية الأداء بمحرك 3 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 257 حصان وسرعة قصوى 230 كيلو متر في الساعة .

كشفت مؤخرا شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن نسخ محدودة من تويوتا كورولا ابيكس 2021 toyota corolla apex حيث يُتوقع أن يقتصر إنتاجها على 6000 نسخة فقط عالميا .





تأتي تويوتا كورولا ابيكس 2021 toyota corolla apex مع تصميم أكثر عصرية، كما يُمكن الحصول على حزمة ابيكس في فئات SE و XSE.





السيارة تويوتا كورولا ابيكس 2021 toyota corolla apex بها نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات بنوابض لولبية فريدة تخفض السيارة بمقدار 0.6 انش وتتضمن التحديثات أيضًا ممتصات صدمات مضبوطة بشكل خاص، وقضبان استقرار صلبة فريدة، في حين يحصل الإصدار المحدود على جنوط ألومنيوم قياس 18 بوصة تم تطويرها للمساعدة في تبريد الفرامل.