ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:01 م
بورش ماكان
بورش ماكان
Advertisements
كريم عاطف

اعلنت شركة بورش الالمانية لصناعة السيارات ذات السرعات الفائقة والفاخرة بانها تعمل حاليا على نسخة كهربائية لطرازها الخارق مكان تربو، الذى سيتم الكشف عنه بحلول عام 2022 .

واوضحت الشركة ان الطراز الكهربائى الجديد من ماكان يكون اول طراز دفع رباعى كهربائى بالكامل من الشركة والثانى لها على وجه الاطلاق بعد نسختها الكهربائية الاولى تايكان .

واضافت شركة بورش فى بيان لها ان السيارات الاعتيادية التى تعمل بالبنزين ستستمر فى مدى اقصاها 4 اعوام ، اى ان جميع نسخ السيارات الاعتيادية سيتم توقف انتاجها فى عام 2024 .

واكدت شركة بورش انها فور انطلاق نسخة ماكان الكهربائية ستغير فريق لا التسويق الخاص بها بالكامل فى صلات العرض حتى يستطيعوا اقناع العملاء من الانتقال من مرحلة السيارات التقليدية الى كهربائية .

واكدت بورش ان النسختين من السيارة ماكان الكهربائية والتقليدية غير متنافسين نهائين لانهم مختلفين كليا ، ومتشابهين فى الاسم فقط ، بينما سيكون التصميم الخارجي والداخلي والتصميم الفني والميكانيكي مختلفين تمامًا.

وتوقع خبراء السيارات الكهربائية ان السيارة ماكان الكهربائية الجديدة ستاتى بمحرك بقوة لا تقل عن 440 حصان، وهو أقوى إصداراتها، وبعد ذلك ستصل الإصدارات الأقل تكلفة والأقل قوة، لكن ستشترك جميعها في بطارية بين كلا المحورين والتي ستوفر أقصى استقلالية وثبات اتزان .

كما سيبلغ مداها في الشحنة الواحدة 500 كيلومتر، إلا أن الشركة لم تكشف بعد عن أية أرقام رسمية حتى الان .

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022
الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022
الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بورش ناميرا في السوق المصرية بـ2 مليون 677 ألف جنيه

تصميم تخيلي للسيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .. صور

تصميم تخيلي لبورش ماكان EV الكهربائية ..صور

فولكس فاجن volkswagen تطور سيارة كهربائية غامضة لشركات بنتلي وأودي وبورش.. صور

بورش تكسر الرقم القياسي لأطول دريفت لـ سيارة كهربائية في العالم.. فيديو

فولكس واجن volkswagen تنشر صورة تشويقية لسيارة SUV جديدة ستطرحها

ترشيحاتنا

ذعر بين أهالي قنا عقب انفجار تانك أكسجين أمام مستشفى حميات نجع حمادي

وزيرة الصحة: انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن مناعة القطيع

21 % انخفاضا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

أعراض كورونا.. بيان مهم من وزارة الصحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور