الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

اعلنت شركة بورش الالمانية لصناعة السيارات ذات السرعات الفائقة والفاخرة بانها تعمل حاليا على نسخة كهربائية لطرازها الخارق مكان تربو، الذى سيتم الكشف عنه بحلول عام 2022 .

واوضحت الشركة ان الطراز الكهربائى الجديد من ماكان يكون اول طراز دفع رباعى كهربائى بالكامل من الشركة والثانى لها على وجه الاطلاق بعد نسختها الكهربائية الاولى تايكان .

واضافت شركة بورش فى بيان لها ان السيارات الاعتيادية التى تعمل بالبنزين ستستمر فى مدى اقصاها 4 اعوام ، اى ان جميع نسخ السيارات الاعتيادية سيتم توقف انتاجها فى عام 2024 .

واكدت شركة بورش انها فور انطلاق نسخة ماكان الكهربائية ستغير فريق لا التسويق الخاص بها بالكامل فى صلات العرض حتى يستطيعوا اقناع العملاء من الانتقال من مرحلة السيارات التقليدية الى كهربائية .

واكدت بورش ان النسختين من السيارة ماكان الكهربائية والتقليدية غير متنافسين نهائين لانهم مختلفين كليا ، ومتشابهين فى الاسم فقط ، بينما سيكون التصميم الخارجي والداخلي والتصميم الفني والميكانيكي مختلفين تمامًا.

وتوقع خبراء السيارات الكهربائية ان السيارة ماكان الكهربائية الجديدة ستاتى بمحرك بقوة لا تقل عن 440 حصان، وهو أقوى إصداراتها، وبعد ذلك ستصل الإصدارات الأقل تكلفة والأقل قوة، لكن ستشترك جميعها في بطارية بين كلا المحورين والتي ستوفر أقصى استقلالية وثبات اتزان .

كما سيبلغ مداها في الشحنة الواحدة 500 كيلومتر، إلا أن الشركة لم تكشف بعد عن أية أرقام رسمية حتى الان .