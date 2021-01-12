بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار ميتسوبيشي إكليبس 2021 في مصر

أعلن الوكيل الحصرى للعلامة الأمريكية الشهيرة متسوبيشى فى مصر عن قدوم السيارة ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 منذ فترة ، ومع بداية العام الجديد ارتفعت أسعار العديد من الطرازات وبينها هذا الطراز .





وكانت قد طرح الوكيل المصرى للعلامة ميتسوبيشى الخمس فئات الخاصة بطراز إكليبس موديل 2021، وهي كالتالى الفئة الأولى Basic والفئة الثانية F/O ، أما الفئة الثالثة فهى H/L و الفئة الرابعة Sport و الفئة الخامسة T/L ، حيث تعتبر السيارة موديل 2021 من ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.





وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية.





ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، أما الأبعاد الخارجية ، فيأتى الطول 4405 مم والعرض 1805 مم و الارتفاع 1685 مم و سعة الشنطة الخلفية 378 لترا.

وتحتوى السيارة ميتسوبيشي إكليبس على العديد من وسائل الامام من بينها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD .





بالاضافة الى جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط لعرض البيانات .





أما عن أسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس فى مصر الجديدة تأتى كالتالى :

- GLX - Mid Line السعر لم يتغير بـ 375 الف جنيه

- GLS - Mid Line السعر لم يتغير بـ 410 آلاف جنيه

- GLS - High Line السعر قبل الزيادة 430 الف جنيه اما بعد الزيادة فوصل الى 440 الف جنيه

- GLS - Top Line السعر قبل الزيادة 460 الف جنيه أما بعد الزيادة فوصل الى 470 الف جنيه

- GLS-Premium S-AWC السعر قبل الزيادة 480 الف جنيه أما بعد الزيادة فوصل الى 490 ألف جنيه