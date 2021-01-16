"مانيوال" و"أوتوماتيك".. مقارنة بين أرخص سيارتين سيدان في مصر موديل 2021

تتنافس كلا من العلامة التجارية الشهيرة لادا ، و شعار النمر الماليزي بروتون داخل السوق المصري للسيارات، وذلك عبر الاصدار الذي يحمل اسم كل صانع، و لكن تحت مسمى جرانتا و ساجا ، بإطلالة 2021 عن فئة السيارات السيدان.





1- لادا جرانتا موديل 2021





زودت لادا جرانتا 2021 بنوعين من المحركات كلاهما رباعي الاسطوانات، المحرك الأول يولد طاقة قدرها 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.





بينما تزيد نسبة العزم في المحرك الثاني و التي بلغت قوتها 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، ودعم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، وبفضل هذه الامكانيات الفنية يمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، و ذلك خلال فترة زمنية مدتها 11.4 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تسير لمسافات تصل إلى 100 كم.





تمتعت لادا جرانتا 2021 بحزمة من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD المتحكم في التوزيع الاليكتروني للفرامل.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة لادا جرانتا موديل 2021





الفئة الأولى مانيوال موديل FULL OPTION 2021 محرك 1600 سي سي 153 ألف جنيه.

الفئة الثانية أتوماتيك موديل FULL OPTIONS 2021 / محرك 1600 سي سي 173 ألف جنيه.





2- بروتون ساجا موديل 2021





حصلت بروتون ساجا 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 94 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، مدعوم بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي "مانيوال"، والأخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





ومن خلال هذه القدرات تستطيع بروتون ساجا أن تتسارع بداية من نقطة الاستعداد حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 14.5 ثانية، بينما بلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، وعند قطعها لمسافات قدرها 100 كم.





ضمت بروتون ساجا 2021 باقة من التجهيزات الخاصة بوسائل الأمان والسلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.





وبلغ سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال موديل / STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر 166.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل / STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر188.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 / محرك 1300 سي سي بسعر 202.900 جنيه.