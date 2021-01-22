ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

العملاق الفرنسي.. سعر سيارة رينو ميجان 2019 في السوق المصري

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:49 ص
رينو ميجان 2019
رينو ميجان 2019
Advertisements
أماني نوار
تعد رينو ميجان من السيارات السيدان المحببة للعميل المصري منذ بداية انتشارها في الأسواق ، كما أنها حافظت على مكانتها بسوق المستعمل على مدار سنوات طويلة ، ويترواح سعر سيارة رينو ميجان 2019 في السوق يبدأ من 279 حسب حالة السيارة .

وفي هذا التقرير نتعرف على مواصفات السيارة وهي كالتالي :

تتوفر السيارة بخيارين من المحركات ، الاولى بسعة 1600 سي سي  بنظام حقن مباشر للوقود يولد قوة 115 حصان ، وعزم دوران 156 نيوتن / متر ، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك .

أما الخيار الثاني فهو بمحرك 1200 سي سي بنظام شحن توربيني للهواء ، ويولد قوة بسعة 1200 سي سي بنظام شحن توربيني للهواء يولد قوة 130 حصان وعزم دوران 205 نيوتن/متر.

تحتوي السيارة على 6 وسائد هوائية لحماية السائق والركاب ، مع نظام فرامل مانعة للإنزلاق ABSمع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD BA إلى جانب نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ومستشعرات الركن الخلفية والكاميرا الخلفية ونظام منع إدارة المحرك.

كما زودت السيارة بإضاءة نهارية LED، وفتحة سقف بانوراما مع نظام تحكم في الطقس وضبط أوتوماتيك ، مع تحكم ثنائي المناطق إلى جانب نظام التشغيل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات رينو ميجان 2021 في السوق.. صور

تفاصيل السيارة كيا kia k5 هايبرد بعد وصولها السعودية.. صور

أسعار ومواصفات سيارات الاتحاد الأوروبي 2021 المعفاة من الجمارك.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

فولكس تيجوان ورينو داستر يتصدران أفضل سيارات الـ SUV لعام 2020

بالأسعار والمواصفات.. 4 فئات من السيارة RENAULT MEGANE موديل 2021

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قصة الطفل الذي يحمله الرئيس بايدن ليلة التنصيب

وزير قطاع الأعمال: أنا مستعد للتنحي وقرارات مجلس النواب اعتمدت على العواطف وهذه رسالتي لعمال الحديد والصلب

أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

القط عندي بيتكلم.. عاشق القطط يثير جدلًا على السوشيال ميديا

أخبار التوك شو.. أخبار سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. وحازم إمام يعلق على صدارة الأهلي للدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم من الوقت تستغرق أعراض فيروس كورونا؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

دول أمريكا الجنوبية تستخدمه.. دواء للطفيليات يعالج عدوى كورونا