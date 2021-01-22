العملاق الفرنسي.. سعر سيارة رينو ميجان 2019 في السوق المصري

تعد رينو ميجان من السيارات السيدان المحببة للعميل المصري منذ بداية انتشارها في الأسواق ، كما أنها حافظت على مكانتها بسوق المستعمل على مدار سنوات طويلة ، ويترواح سعر سيارة رينو ميجان 2019 في السوق يبدأ من 279 حسب حالة السيارة .





أما الخيار الثاني فهو بمحرك 1200 سي سي بنظام شحن توربيني للهواء ، ويولد قوة بسعة 1200 سي سي بنظام شحن توربيني للهواء يولد قوة 130 حصان وعزم دوران 205 نيوتن/متر.





وفي هذا التقرير نتعرف على مواصفات السيارة وهي كالتالي :تتوفر السيارة بخيارين من المحركات ، الاولى بسعة 1600 سي سي بنظام حقن مباشر للوقود يولد قوة 115 حصان ، وعزم دوران 156 نيوتن / متر ، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك .تحتوي السيارة على 6 وسائد هوائية لحماية السائق والركاب ، مع نظام فرامل مانعة للإنزلاق ABSمع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD BA إلى جانب نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ومستشعرات الركن الخلفية والكاميرا الخلفية ونظام منع إدارة المحرك.كما زودت السيارة بإضاءة نهارية LED، وفتحة سقف بانوراما مع نظام تحكم في الطقس وضبط أوتوماتيك ، مع تحكم ثنائي المناطق إلى جانب نظام التشغيل .