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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب خلل في التحكم.. حادث مميت لسيارة تسلا في الصين| فيديو

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

لقي شخصين مصرعهم وتعرض ثلاثة آخرون لإصابات خطيرة نتيجة حادث مروع لسيارة تسلا موديل Y بمقاطعة غوانجدونج الجنوبية الصينية، وتشير الاحتمالات أن الحادث وقع بسبب خطأ في نظام التحكم الآلي للسيارة، مما تسبب في خروجها عن السيطرة والتصرف من تلقاء نفسها.

 

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بدأ الأمر عندما أوقف شخص يسمى تشان سيارته الخاصة تسلا موديل Y ثم فقد السيطرة فجأة، مما أدى الى تحرك السيارة بسرعة عالية تصل الى 150 كيلومترا في الساعة لمسافة كيلومترين على طول طرق المدينة المذكورة مما أدى لاصطدام السيارة بدراجتين ناريتين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، حسب وسائل الإعلام الصينية المحلية.

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تسلا موديل Y

 وقالت شركة تسلا إنها "ستساعد الشرطة الصينية في التحقيق في الحادث" الذي تعرضت له إحدى سياراتها، كما أشارت الشركة إلى أن أضواء مكابح السيارة لم تضيء عندما تسارعت من تلقاء نفسها، مضيفة أنها ستقدم المساعدة اللازمة، حسب وكالة رويترز.

 

لا تزال السلطات المحلية في الصين تحقق فيما إذا كان سائق السيارة يقود سيارته وهو في حالة سكر لتحديد ما إذا كان هناك أي سبب لسوء التصرف في القيادة.

تسلا موديل Y

ليست الحادثة التي وقعت في الصين هي الأولى التي تثير التساؤلات حول جاهزية استخدام أنظمة القيادة الآلية في السيارات الخاصة، حيث تم توجيه تهمة القتل العمد في يناير من هذا العام إلى شاب يبلغ من العمر 27 عاما في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، كان يقود سيارته تسلا بنظام القيادة الآلية مما أسفر عن وقوع حادث أدى لمقتل شخصين.

الصين تسلا موديل Y تسلا وديل Y غوانجدونج حادث مروع

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