سعر بيجو 5008 موديل 2022 بالجنيه المصري من الكويت

عقب قرار الحكومة بإلغاء الجمارك والرسوم المستحقة على سيارات المواطنين المستوردة من الخارج، يبحث العديد من المصريين عن شراء سيارات جديدة بأفضل الأسعار، ويعتبر السوق الكويتي أحد أكثر الأسواق تنوعاً، حيث يضم العديد من السيارات القوية بأسعار مناسبة مثل السيارة الرياضية بيجو 5008 موديل 2022 .

بيجو 5008 موديل 2022

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2022

تتوفر السيارة بيجو 5008 موديل 2022 بفئتين تختلف من حيث قوة المحرك:

تأتي الفئة الفئة الأولى ACTIVE بمحرك الأول رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ،يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات بنظام الجر الأمامي، ويصل معدل استهلاكها للوقود بنسبه بلغت 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 9.8 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 206 كيلومتر في الساعة.

بيجو 5008 موديل 2022

وجاءت الفئة الثانية PREMIUM بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ،ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 240 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات بنظام الجر الأمامي، ويصل معدل استهلاكها للوقود بنسبه بلغت 7.7 لتر لكل 100 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 10 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 195 كيلومتر في الساعة.

بيجو 5008 موديل 2022

وتمتلك السيارة بيجو 5008 موديل 2022 مجموعة من تجهيزات الأمن والسلامة والتجهيزات الخارجية أبرزها فرامل يد كهربائية، مع فتحة سقف بانوراما، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع مثبت للسرعة، وخاصية التوزان الالكتروني، وتقنيات دعم المكابح EBA، وجنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة.

بيجو 5008 موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 5008 موديل 2022 في الكويت:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 7,200 دينار كويتي ما يعادل 570,340 جنيه مصري حسب أسعار الصرف الحالية.

الفئة الثانية PREMIUM بسعر 8,500 دينار كويتي كويتي ما يعادل 673,318 جنيه مصري حسب أسعار الصرف الحالية.