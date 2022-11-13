أودي S8.. سعر أغلى سيارات العلامة الألمانية في الإمارات| صور

تشتهر العلامة التجارية الألمانية أودي عالمياً بإنتاجها للسيارات الفارهة التي تمتاز بالقوة والأناقة، وأحدث أنظمة القيادة الحديثة، وتعتبر سيارة السيدان اودي S8 موديل 2022 واحدة منها، حيث تعد أغلى سياراتها في دولة الإمارات، وتتميز بأنها النسخة الأقوى من سيارة اودي A8.

تتنافس سيارة أودي S8 موديل 2022 مع العديد من المنافسين الأقوياء في فئة سيارات السيدان الفاخرة مثل مرسيدس S-Class و BMW الفئة السابعة.

اودي S8 موديل 2022

مواصفات أودي S8 موديل 2022:

حصلت السيارة أودي S8 موديل 2022 على محرك 8 سلندر، سعة 4400 سي سي تربو، ينتج قوة تصل الى 563 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، ومنظومة دفع رباعي.

اودي S8 موديل 2022

تبلغ السرعة القصوى للسيارة أودي S8 موديل 2022 نحو 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في زمن قدره 3.8 ثانية.ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 9.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

اودي S8 موديل 2022

جاءت سيارة أودي S8 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 5179 مم للطول الكلي، و 1945 للعرض الكلي، ويبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض نحو 1945 مم، ويبلغ قياس قاعدة العجلات 2998 مم، وتبلغ سعة خزان الوقود 82 لتر.

تأتي السيارة أودي S8 موديل 2022 من الداخل بمقصورة رياضية مزودة بأجود نوع المواد الخام/ مثل الجلود الثمينة والقطع الخشبية والمعادن، وتدعم أنظمة التدفئة والتبريد، والإضاءة الهالوجينية والمساحة الواسعة وهو ما يعطي إحساس بالراحة داخل المقصورة.

اودي S8 موديل 2022

تتوفر المقصورة الداخلية بأحدث التقنيات ووسائل الترفيه مثل شاشة لمسية Full HD قياس 10.5 بوصة، وشاشة لمسية سفلية للتحكم في خصائص المقصورة مثل المكيف وذاكرة المقاعد، وعجلة قيادة كهربائية متعددة الوظائف، ونظام صوتي فاخر بـ 10 مكبرات، وشاشة ترفيه للمقاعد الخلفية.

اودي S8 موديل 2022

حصلت أودي S8 موديل 2022 على تصميم خارجي محدث، حيث أصبح الشبك الأمامي أكبر حجماً، و أضواء LED ماتريكس في الأمامي والخلف، وأضواء OLED ديجتال و 4 مخارج عادم في الخلف، وتعتمد على نظام دفع كلي للعجلات AWD في كل الفئات، وتمتلك أيضاً قفل تفاضلي رياضي، ونظام تعليق يوفر راحة هائلة للركاب قادر على التنبؤ بحالة الطريق وتجهيز السيارة للسير عليه.

اودي S8 موديل 2022

أسعار السيارة اودي S8 موديل 2022:

يبدأ سعر السيارة أودي S8 موديل 2022 بـ 570,885 درهم.