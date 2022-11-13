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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصين تصدر سيارات كهربائية لأمريكا وإيلون ماسك يرد.. تفاصيل

صدى البلد

نشرت وكالة رويترز تقريراً يفيد أن شركة السيارات الكهربائية تسلا ستبدأ قريباً في تصدير السيارات التي تصنعها في الصين إلى الولايات المتحدة ، نظرًا لارتفاع أسعار السيارات الأمريكية الصنع، بالإضافة لزيادة حجم الإنتاج في الصين، واحتمال تقلص الطلب على المركبات من مصنعها في شنجهاي.

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نقلت رويترز عن أشخاص رفضوا ذكر أسمائهم أن تسلا تحقق فيما إذا كانت جميع الأجزاء التي توفرها للمركبات المصنوعة في الصين تتوافق مع اللوائح الأمريكية أم لا تمهيداً لبدأ التصدير للولايات المتحدة، ويمكن أن يفتح ذلك أيضًا قناة للتصدير إلى كندا. 

نفى ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا تقرير وكالة رويترز، وجاء النفي من خلال الرد على تغريده وكالة رويترز التي نشرت التقرير، وكتب كلمة "False" أي خطأ دون مزيد من التوضيح.

 

ومن المعروف عالمياً أن جميع المركبات التي تبيعها شركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة وكندا مصنوعة في مصانعها في فريمونت، وكاليفورنيا ، وأوستن ، وتكساس.

TESLA Model Y

ومع نمو الطلب على سيارات تسلا ، ظهرت شائعات بأنها كانت تبحث في أمر انشاء مصانع إضافية ومنشآت في كل من كندا والمكسيك، وقد يكون كلاهما أفضل من الاستيراد من الصين بسبب الضرائب.

 

وفي سياق متصل وسعت تسلا مصنعها في الصين مؤخراً ويمكنه الآن إنتاج 1.1 مليون سيارة سنويًا، ويأتي ذلك مع زيادة انتاج مصنعها في برلين، ومن المرجح أن يستحوذ بعض الطلب الأوروبي على السيارات التي تم استيرادها سابقًا من مصنعها في شنجهاي.

TESLA Model Y

يعتبر سوق السيارات الكهربائية الصينية حاليًا على أعتاب حرب أسعار، وفقا لمحللين محليين، ورداً على ذلك خفضت تسلا أسعار الطراز 3 والطراز Y بنسبة تصل إلى 9% الشهر الماضي.

 

هذا يعني أن العملاء الصينيين يدفعون الآن ما يعادل أقل من 50,000 دولار للطراز Y، والذي يكلف 65,990 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، ومع هذه الفجوة السعرية قد يصبح من المجدي استيراد السيارات من الصين حتى مع وجود التعريفات الجمركية.

 

الصين شنجهاي إيلون ماسك رويترز False السيارات الكهربائية

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