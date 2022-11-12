عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تزامناً مع قمة المناخ.. تويوتا تعزز أسطولها من السيارات الصديقة للبيئة

صدى البلد

أصدرت تويوتا بعض الصور الغامضة في وقت سابق من هذا الأسبوع تحمل شارات بحروف "Hybrid Reborn"، واتجهت التوقعات لقدوم نسخة كهربائية هجينة جديدة من سيارة بريوس الشهيرة، واليوم أكدت العلامة التجارية اليابانية صحة التوقعات، حيث تخطط لزيادة إنتاجها من السيارات الصديقة للبيئة.

سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في الكويت بالجنيه المصري| صور

أبرزها تيبو وسنترا .. 5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها في مصر | صور

تويوتا بريوس

سيتم عرض الإصدار الكهربائي الجديد كليا "تويوتا بريوس" لأول مرة يوم الأربعاء 16 نوفمبر في تمام الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

 

ستأتي السيارة الكهربائية من الخارج بتصميم محدث بالكامل بفضل الجسم الأملس مع أنظمة مقاومة الهواء الأيروديناميكية، وبدت مصابيح LED الأمامية مألوفة بعض الشيء، وذلك بسبب تشابهها مع تصميم سيارة تويوتا كراون الشهيرة، كما يشير خط السقف المنحدر بقوة إلى أن بريوس الجديدة ستكون هاتشباك/ليفت باك ومن المحتمل أن يتبعها إصدار هجين آخر 

تويوتا بريوس

من المحتمل أن تصل سيارة بريوس التي تم إطلاقها كطراز لعام 2024 في الولايات المتحدة إلى مستوى أعلى من الكفاءة، مع تجربة تويوتا لمحرك احتراق يعمل بالوقود الهيدروجيني، حيث تشير عدة توقعات الى قدوم نسخة ثالثة من السيارة الصديقة للبيئة في منتصف العقد تقريبا مع محرك ICE يعمل بالهيدروجين.

تويوتا بريوس

سبق وأن أعلنت تويوتا أنها ستضع تقنياتها الجديدة في تطوير بطاريات الحالة الصلبة داخل سيارة إنتاج هجينة بحلول عام 2025، ولكن حتى الآن من غير الواضح أي طراز سيحصل على البطاريات الواعدة للغاية. 

قمة المناخ تويوتا السيارات Hybrid Reborn بريوس هاتشباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

موضوعات متعلقة

سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في الكويت بالجنيه المصري| صور

أبرزها تيبو وسنترا .. 5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها في مصر | صور

سوق المستعمل.. نيسان صني بـ 180 ألف جنيه | تفاصيل

سوق المستعمل .. سوزوكي ماروتي بـ 70 ألف جنيه | صور

أحدث أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 في مصر| صور

سعر تويوتا برادو موديل 2022 في الإمارات| صور

مرسيدس تقهر بورشه وتنفرد بالرقم القياسي | فيديو

هوندا تكشف رسميا عن أكورد 2023 بقدرات هجينة وتحديثات تقنية| صور

ترشيحاتنا

احتفالات ورقص على تسلم الأيادي لدعم السيسي والتنمية بالمحلة الكبرى.. صور

طريقة عمل البصارة المصرية

أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع .. ما السبب؟

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

قبل كتب الكتاب..ماذا قال المأذون للفنانة شيرين وحسام حبيب؟ نصائح نبوية مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

الاثنين متشابهين.. فساتين شيرين فى حفل زوجها من حسام حبيب

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

بالصور.. إزالة قنبلة يدوية من صدر جندي روسي قبل انفجارها

فيديو

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. تحدث عن المناخ ومصر وسد النهضة وحرب روسيا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ