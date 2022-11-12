تزامناً مع قمة المناخ.. تويوتا تعزز أسطولها من السيارات الصديقة للبيئة

أصدرت تويوتا بعض الصور الغامضة في وقت سابق من هذا الأسبوع تحمل شارات بحروف "Hybrid Reborn"، واتجهت التوقعات لقدوم نسخة كهربائية هجينة جديدة من سيارة بريوس الشهيرة، واليوم أكدت العلامة التجارية اليابانية صحة التوقعات، حيث تخطط لزيادة إنتاجها من السيارات الصديقة للبيئة.

تويوتا بريوس

سيتم عرض الإصدار الكهربائي الجديد كليا "تويوتا بريوس" لأول مرة يوم الأربعاء 16 نوفمبر في تمام الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ستأتي السيارة الكهربائية من الخارج بتصميم محدث بالكامل بفضل الجسم الأملس مع أنظمة مقاومة الهواء الأيروديناميكية، وبدت مصابيح LED الأمامية مألوفة بعض الشيء، وذلك بسبب تشابهها مع تصميم سيارة تويوتا كراون الشهيرة، كما يشير خط السقف المنحدر بقوة إلى أن بريوس الجديدة ستكون هاتشباك/ليفت باك ومن المحتمل أن يتبعها إصدار هجين آخر

تويوتا بريوس

من المحتمل أن تصل سيارة بريوس التي تم إطلاقها كطراز لعام 2024 في الولايات المتحدة إلى مستوى أعلى من الكفاءة، مع تجربة تويوتا لمحرك احتراق يعمل بالوقود الهيدروجيني، حيث تشير عدة توقعات الى قدوم نسخة ثالثة من السيارة الصديقة للبيئة في منتصف العقد تقريبا مع محرك ICE يعمل بالهيدروجين.

تويوتا بريوس

سبق وأن أعلنت تويوتا أنها ستضع تقنياتها الجديدة في تطوير بطاريات الحالة الصلبة داخل سيارة إنتاج هجينة بحلول عام 2025، ولكن حتى الآن من غير الواضح أي طراز سيحصل على البطاريات الواعدة للغاية.