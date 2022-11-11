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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزها تيبو وسنترا .. 5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها في مصر | صور

صدى البلد

ارتفعت أسعار العديد من سيارات السيدان الجديدة رسميًا في السوق المصري مؤخرًا من إصدارات عامي 2022 و2023 ، والتي تتوفر من عدة علامات تجارية معروفة في السوق المصري.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد الأسعار الرسمية الجديدة لـ5 سيارات سيدان في السوق المصري.

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السيارة MG 5 موديل 2022

السيارة MG 5 موديل 2022

تعتمد السيارة MG 5 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، وتصل سرعتها القصوى 180 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية.

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG 5موديل 2022:

السيارة MG 5 موديل 2022 الفئة الأولى STANDARD بسعر 419,990 جنيه.

السيارة MG 5 موديل 2022 الفئة الثانية COMFORT بسعر 449,990 جنيه.

السيارة MG 5 موديل 2022 الفئة الثالثة LUXURY بسعر 474,990 جنيه.

فيات تيبو موديل 2022

 

فيات تيبو موديل 2022

جاءت السيارة فيات تيبو موديل 2022 بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 6 سرعات، ومحرك ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ومنظومة دفع أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن/متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 192 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 11.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.3 لتر عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فيات تيبو موديل 2022

الفئة الأولى فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الأولى فيات تيبو موديل 2022 هاتشباك بسعر 600 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات تيبو موديل 2022 هاتشباك بسعر 625 ألف جنيه.

 

نيسان سنترا موديل 2023

نيسان سنترا موديل 2023

حصلت السيارة نيسان سنترا موديل 2023 "الشكل الجديد" قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من نوع CVT بنظام جر أمامي للعجلات، وتصل سرعة القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، وتتسارع أنطلاقاً من وضعية الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للبنزين نحو 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان سنترا موديل 2023

الفئة الأولى PREMIUM S بسعر 508,400 ألف جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM SV بسعر 512,400 ألف جنيه.

 

السيارة MG 6  موديل 2022

السيارة MG 6 موديل 2022

تستمد السيارة MG 6  موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات، تصل قوته الى 169 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، ويمكنها التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 9.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG 6موديل 2022 :

الفئة الأولى COMFORT بسعر 559,990 جنيه.

الفئة الثانية LUX / BLACK INTERIOR بسعر 589,990 جنيه.

الفئة الثالثة LUX / RED INTERIOR بسعر 599,990 جنيه.

رينو ميجان موديل 2022

رينو ميجان موديل 2022

تتوفر السيارة رينو ميجان موديل 2022 في السوق المصري بنوعين من المحركات

يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد مستوى طاقة يصل الى 115 حصان، و 156 نيوتن/ متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، وتتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة.

ينما يأتي المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 193 نيوتن/متر، ويمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 9.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ 207 كيلومتر في الساعة.

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو ميجان موديل 2022

الفئة الأولى VISION بسعر 494,000 جنيه

الفئة الثانية DYNAMIC بسعر 545,000 جنيه

الفئة الثالثة SIGNATURE بسعر 575,000 جنيه

الفئة الرابعة DYNAMIC TURBO بسعر 585,000 جنيه

الفئة الخامسة INTENSE بسعر 616,000 جنيه

الفئة السادسة SIGNATURE TURBO بسعر 626,000 جنيه

الفئة السابعة SIGNATURE + TURBO بسعر 676,000 جنيه

MG 5 فيات تيبو نيسان سنترا MG 6 رينو ميجان سيدان

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