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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات كروس أوفر صينية زيرو تبدأ من 370 ألف جنيه.. صور

صدى البلد

يضم السوق المصري العديد من العلامات التجارية الصينية التي تقدم باقة متنوعة من سيارات الكروس أوفر، وتشتهر بأسعارها الاقتصادية، وتتوفر بمجموعة من التجهيزات الداخلية المميزة، وتصميم خارجي عصري.

 

في السياق التالي يستعرض صدى البلد أبرز 5 سيارات كروس أوفر صينية في السوق المصري.

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بايك X3 موديل 2023 

بايك X3 موديل 2023

تعتمد السيارة بايك X3 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 116 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي.

 

أسعار السيارة بايك X3 موديل 2023

بايك X3 موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 439,000 جنيه.

بايك X3 موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 469,000 جنيه.

 

 شيري تيجو 3 موديل 2022

شيري تيجو 3 موديل 2022

دعمت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بمحرك 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 160 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة من نوع CVT، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومترا في الساعة، وبمتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 

تتوفر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في السوق المصري بسعر 372,000 ألف جنيه.

جيتور X70 موديل 2022

جيتور X70 موديل 2022

تستمد جيتور X70 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وتتمكن من الوصول لسرعة 100 كيلومتر انطلاقا من نقطة الثبات خلال فترة زمنية تبلغ 10 ثواني، ودعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مكون من 8 سرعات.

 

أسعار السيارة جيتور X70 موديل 2022

جيتور X70 موديل 2022  الفئة الاولى بسعر 509,900 جنيه.

جيتور X70 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 549,900 جنيه.

 

هافال جوليان موديل 2022

هافال جوليان موديل 2022

دعمت السيارة هافال جوليان موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 150 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات، ونظام جر أمامي.

 

أسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022

هافال جوليان 2022 الفئة الأولى STANDARD بسعر 595,000 ألف جنيه 

هافال جوليان 2022 الفئة الثانية DELUXE بسعر 640,000 ألف جنيه 

هافال جوليان 2022 الفئة الثالثة DELUXE SRبسعر 675,000 ألف جنيه 

هافال جوليان 2022 الفئة الرابعة HIGH DELUXE بسعر 705,000 ألف جنيه 

 

جاك S4 موديل 2022 

جاك JS4 موديل 2022 

تتوفر السيارة جاك S4 موديل 2022  بمحرك رباعي السرعات، بسعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 210 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي الاداء  CVT، وتصل سرعتها القصوى الى 170 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 

جاك JS4 موديل 2022  الفئة الأولى DELUXE بسعر 497,900 جنيه.

جاك JS4 موديل 2022 الفئة الثانية UTLIMATE بسعر 537,900 جنيه.

 

هافال جوليان جاك JS4 شيري تيجو 3 بايك X3 كروس اوفر

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